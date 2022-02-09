Идея к Масленице! Как сделать нежные блинные пирожки со сладкой начинкой по Емельяненко

Василий Емельяненко перед Масленицей обнародовал на YouTube-шоу Gadget Chef интересный рецепт блинных пирожков. Телеповар клал внутрь творог и клубнику с сахаром, но можно заменить ее на что-то свое – яблоки, абрикосы, персики…
Ингредиенты: мука – 150 г, молоко – 470 мл, масло растительное – 80 мл, яйца – 3 шт., соль – 5 г, сахар – 40 г, клубника, творог 9%.
Молоко, муку, сахар, соль, растительное масло, яйца взбить в блендере до однородности.
На растительном масле поджарить блинчики с одной стороны и переложить на пергаментную бумагу. В середину выложить творог, клубнику, сахар и аккуратно завернуть блин в форме треугольника.
Поставить противень с блинами в разогретую до 180 градусов духовку на 8 минут.
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