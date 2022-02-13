10-й сезон «Склифосовского»: первые кадры со съемок
Видео
Как приготовить полезные синнабоны с маком
Видео

«Фишка» в сливочном масле: как приготовить сочную курицу по рецепту Бельковича

На две порции у Александра Бельковича ушло 367 рублей.

«Фишка» в сливочном масле: как приготовить сочную курицу по рецепту Бельковича
Рецепт сочной курицы. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Куриное большое филе грудки с кожей 400 г (117 р.)
  • Розмарин 2 веточки (13 р.)
  • Сливочное масло 40 г (29 р.)  
  • Подсолнечное масло 15 мл (2 р.)  
  • Соль
  • Перец

Гарнир:

  • Кускус 200 г (64 р.)
  • Помидоры средние 2 шт. (59 р.)
  • Петрушка 5 веточек (17 р.)
  • Брынза 50 г (39 р.)
  • Оливковое масло 20 мл (16 р.)
  • Лимон 1/5 шт. (6 р.)
  • Соль

Итого: 2 порции = 367 р., 1 порция = 183 р.

Приготовление:

Куриную грудку разрезаем по центру и вырезаем хребет. У двух частей грудки сразаем малое филе и отрезаем основной объем у большого филе. Солим, перчим с двух сторон.

Фото: СТС

Обжариваем грудку на сливочном масле с двух сторон.

Фото: СТС

К курице добавляем чеснок, несколько веточек розмарина и 40 г сливочного масла. В процессе приготовления обливаем сверху грудку ароматным сливочным маслом и обжариваем до готовности около 3-4 минут.

Фото: СТС

Кускус заливаем горячей водой, так чтобы полностью покрыла крупу. Накрываем кускус фольгой и оставляем на 4 минуты.

Фото: СТС

У помидоров удаляем семечки, а мякоть нарезаем средним кубиком.

Фото: СТС

Петрушку мелко рубим.

К готовому кускусу отправляем помидоры и зелень, заправляем лимонным соком (1/5 шт.) и оливковым маслом (20 мл), солим по вкусу и перемешиваем. Крошим руками брынзу к кускусу.

Фото: СТС

Сервировка

На порционные тарелки перекладываем кускус, рядом выкладываем кусочки грудки и поливаем сверху горячим ароматным сливочным маслом.

Приятного аппетита!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александр БельковичБельковичКулинарные рецептыРецептыСаша Белькович