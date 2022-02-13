«Фишка» в сливочном масле: как приготовить сочную курицу по рецепту Бельковича

Ингредиенты:
- Куриное большое филе грудки с кожей 400 г (117 р.)
- Розмарин 2 веточки (13 р.)
- Сливочное масло 40 г (29 р.)
- Подсолнечное масло 15 мл (2 р.)
- Соль
- Перец
Гарнир:
- Кускус 200 г (64 р.)
- Помидоры средние 2 шт. (59 р.)
- Петрушка 5 веточек (17 р.)
- Брынза 50 г (39 р.)
- Оливковое масло 20 мл (16 р.)
- Лимон 1/5 шт. (6 р.)
- Соль
Итого: 2 порции = 367 р., 1 порция = 183 р.
Приготовление:
Куриную грудку разрезаем по центру и вырезаем хребет. У двух частей грудки сразаем малое филе и отрезаем основной объем у большого филе. Солим, перчим с двух сторон.
Обжариваем грудку на сливочном масле с двух сторон.
К курице добавляем чеснок, несколько веточек розмарина и 40 г сливочного масла. В процессе приготовления обливаем сверху грудку ароматным сливочным маслом и обжариваем до готовности около 3-4 минут.
Кускус заливаем горячей водой, так чтобы полностью покрыла крупу. Накрываем кускус фольгой и оставляем на 4 минуты.
У помидоров удаляем семечки, а мякоть нарезаем средним кубиком.
Петрушку мелко рубим.
К готовому кускусу отправляем помидоры и зелень, заправляем лимонным соком (1/5 шт.) и оливковым маслом (20 мл), солим по вкусу и перемешиваем. Крошим руками брынзу к кускусу.
Сервировка
На порционные тарелки перекладываем кускус, рядом выкладываем кусочки грудки и поливаем сверху горячим ароматным сливочным маслом.
Приятного аппетита!
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