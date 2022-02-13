«Фишка» в сливочном масле: как приготовить сочную курицу по рецепту Бельковича

На две порции у Александра Бельковича ушло 367 рублей.

Ингредиенты:

Куриное большое филе грудки с кожей 400 г (117 р.)

Розмарин 2 веточки (13 р.)

Сливочное масло 40 г (29 р.)

Подсолнечное масло 15 мл (2 р.)

Соль

Перец

Гарнир:

Кускус 200 г (64 р.)

Помидоры средние 2 шт. (59 р.)

Петрушка 5 веточек (17 р.)

Брынза 50 г (39 р.)

Оливковое масло 20 мл (16 р.)

Лимон 1/5 шт. (6 р.)

Соль

Итого: 2 порции = 367 р., 1 порция = 183 р.

Приготовление:

Куриную грудку разрезаем по центру и вырезаем хребет. У двух частей грудки сразаем малое филе и отрезаем основной объем у большого филе. Солим, перчим с двух сторон.

Обжариваем грудку на сливочном масле с двух сторон.

К курице добавляем чеснок, несколько веточек розмарина и 40 г сливочного масла. В процессе приготовления обливаем сверху грудку ароматным сливочным маслом и обжариваем до готовности около 3-4 минут.

Кускус заливаем горячей водой, так чтобы полностью покрыла крупу. Накрываем кускус фольгой и оставляем на 4 минуты.

У помидоров удаляем семечки, а мякоть нарезаем средним кубиком.

Петрушку мелко рубим.

К готовому кускусу отправляем помидоры и зелень, заправляем лимонным соком (1/5 шт.) и оливковым маслом (20 мл), солим по вкусу и перемешиваем. Крошим руками брынзу к кускусу.

Сервировка

На порционные тарелки перекладываем кускус, рядом выкладываем кусочки грудки и поливаем сверху горячим ароматным сливочным маслом.

Приятного аппетита!

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