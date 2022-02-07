Так варят суп в ресторанах: Белькович грудку и грибы поджарил, чтобы было ароматнее

Известный телеповар Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как сделать вкуснейший грибной крем-суп. Именно таким рецептом шефы пользуются в ресторанах.

Ингредиенты на 5 порций: грибы сушеные — 20 гр., куриное филе — 200 гр., картофель — 200 гр., лук — 1 шт., морковь — 1 шт., масло растительное, грибы свежие ассорти — 400 гр., сливочное масло — 30 гр., чеснок — 2 зубчика, вода — 1-1,3 л, сливки — 100 гр., специи, соль, перец — по вкусу.

Залить кипятком сушеные грибы. Закинуть в холодную воду куриную грудку. Снять пенку, когда начнет закипать. Через 10 мин добавить картошку к курице. Лук и морковь обжарить на растительном масле, позже добавить чеснок и грибы частями, чтобы они не начали тушиться. Положить кусочек сливочного масла. В обжарку влить замоченные грибы.

Из бульона достать грудку и отправить грибы и овощи в бульон. Курицу порезать и обжарить с грибами на сливочном масле. Суп разбить в блендере в крем, налить в тарелки и положить сверху кусочки обжаренной грудки и грибочков.

«Немножко сложновато, но это супервкусно!» — сказал Белькович.

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