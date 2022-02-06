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«Карантинный»: Белькович показал, как сделать имбирно-медовый напиток с лимоном

Корень телеповар натирал сразу без очищения от кожуры.

«Карантинный»: Белькович показал, как сделать имбирно-медовый напиток с лимоном
Саша Белькович. Кадр из YouTube-канала Sasha Belkovich

Саша Белькович на своем YouTube-канале Sasha Belkovich дал рецепт имбирно-медового коктейля с лимоном, пить который он рекомендовал маленькими шотами из-за ядреного вкуса. Напиток известный шеф-повар назвал «карантинным».

Саша Белькович натер на терке имбирь прямо с кожурой, предварительно хорошенько помыв его и обсушив полотенцем. На вкус кожица не влияет, поэтому не стоит зря переводить дорогостоящий продукт.

Затем выжал из лимона сок. Положил кашицу из имбиря на сито и отжал. Процедил сок лимона. Смешал эту жидкость с медом и готово!

Саша Белькович посоветовал пить этот коктейль маленькими порциями, потому что он очень острый.

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