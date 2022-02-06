Хейли Бибер показала поклонникам, как готовит пицца-тосты

Жена Джастина Бибера, 25-летняя модель Хейли Болдуин поделилась с фанатами в TikTok одним из своих любимых рецептов. Девушка называет это пицца-тостами.

Нужно взять ломтики свежего хлеба на закваске, смазать их сливочным маслом с обеих сторон и сбрызнуть трюфельным маслом. Затем обжарить их на сковороде, пока хлеб не станет золотисто-коричневым. Потом выложить сверху сыр бурата и нарезанные помидоры, смоченные в смеси оливкового масла, лимонного сока и соли.

Запекаем тосты в духовке при 190 градусах, в процессе добавляем сверху теплый соус маринара, тертый пармезан, приправы орегано и красный перец.

Если соберете все упомянутые продукты и повторите рецепт, то сможете перекусить как Хейли Бибер. Сама модель находит эти тосты невероятно вкусными.

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