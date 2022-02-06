Из багета сделать «стаканчики» и внутрь – начинку: запекаем вкусные бутерброды методом Бельковича

Телеповар Саша Белькович поделился в личном блоге рецептом интересных горячих бутербродов в трубочках из багета.
Ингредиенты на 4 бутерброда: багет, колбаса – 50 гр., соленый огурец — 1 шт., томаты в собственном соку (рубленые) — 2 столовые ложки, сыр – 100 гр., зелень – 10 гр., майонез — 2 столовые ложки, 4 перепелиных яйца.
Нарезать колбасу, соленый огурец, смешать в миске с томатами, сыром, зеленью и майонезом.
Подготовить багет: отрезать горбушку, вынуть сердцевину и набить начинкой, оставляя немного места для яйца. Разбить сверху яйцо. Поставить в духовку на 180 градусов на 7-10 минут.
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