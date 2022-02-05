Пирог-голубец или капустная лазанья: Белькович показал, как без теста сделать вкусное итальянское блюдо

Оно готовится просто, из знакомых ингредиентов и радует вкусом.

Саша Белькович рассказал на своем YouTube-канале Sasha Belkovich, как приготовить капустную лазанью без теста, ее также можно подавать, как пирог-голубец. Состав у блюда простой, а вкус – знакомый, понятный и приятный.

Ингредиенты: фарш говяжий — 800 гр., рис пропаренный — 100 гр., лук репчатый — 150 гр., морковь — 120 гр., томаты в собственном соку — 300 гр., капуста — 500 гр., масло растительное — 40 гр., соль/перец — по вкусу, сулугуни — 150 гр.

Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле, морковь натереть на крупной терке и обжарить вместе с луком до золотистого цвета.

Капусту разобрать на листья и опустить в соленую кипящую воду на 3-4 минуты до полуготовности.

Заранее отварить рис, желательно чтобы он был рассыпчатым и не разваренным.

Смешать фарш, рис, овощи и томаты в собственном соку, посолить и поперчить по вкусу.

В форму уложить листья капусты и фарш слоями, повторить процесс 2 раза, последним слоем уложить листья капусты и обрезки капусты.

Накрыть форму фольгой и поставить в духовку на 180 градусов на 50 минут.

Достать лазанью, убрать фольгу, посыпать тертым сыром и поставить снова в духовку на 180 градусов на минут 15. Подать со сметаной и свежей зеленью.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!