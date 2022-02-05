Сухой посол в банке: как ароматно замариновать любую рыбу с луком, лимоном и морковкой, показал Емельяненко

Подавать на стол закуску можно через 1 сутки.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как вкусно замариновать рыбу в банке с морковью, луком и лимоном. Он брал форель, но можно горбушу, кету, сельдь, скумбрию и так далее.

Телеповар настоятельно советовал класть морковку, по его словам, так закуска приобретает неповторимый вкус и аромат.

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Ингредиенты: ½ крупной рыбы (любой сорт, который используют для посола), ½ лимона, 1 лук-репка, 5-6 лавровых листа, 1 морковь, 1 с горкой столовой ложки соли и столько же сахара, перец черный горошком и душистый перец горошком – по вкусу.

Рыбу освободить от косточек, но оставить на коже без чешуи. Нарезать на прямоугольники. Морковь нарезать на тонкие слайсы. Лимон — на тонкие пластинки, луковицу – кольцами. Положить лук в баночку, бросить туда же лавровый лист, несколько долек лимона.

Уложить несколько кусочков рыб, посыпать солью и сахаром, бросить перца на свой вкус, немного моркови, лука, лимона, рыбу, опять перца, лаврушки, лука, моркови, лимона. Заспать сверху солью и сахаром.

В целом, смысл такой, что рыба должна быть со всех сторон проложена всеми ингредиентами и хорошо просыпана сахаром и солью.

Все ингредиенты усядутся, уже через 24 часа будет рыба готова. Если она очень жирная, то рекомендуется употреблять в пищу через 48 часов. Чем дольше будет храниться рыба, тем она будет соленее.

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