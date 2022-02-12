Три рецепта несложных блюд для начинающих

Вы справитесь с приготовлением этих блюд, даже если совсем не умеете готовить.

Курочка терияки

НАДО (на 4 порции): 900 г филе куриных бедер · 250 мл соевого соуса · 110 г коричневого сахара.

ГОТОВИМ:

Бедра режем на кусочки и равномерном обжариваем на сковороде с двух сторон. Масло можно не добавлять — бедра содержат достаточно жира. Добавляем соевый соус и сахар. Перемешиваем и доводим до кипения. Готовим, помешивая — до тех пор, пока соус не начнет выкипать, образуя глазурь на кусочках мяса. Подаем с рисом и свежими овощами.

Омлет-роллы

Начинку можно менять по своему усмотрению.

НАДО (на 2 порции): 4 яйца · половинка сладкого перца · 2 ломтя ветчины или вареной колбасы · 3 перышка зеленого лука · 2 ст. ложки молока · соль · перец · немного сливочного масла для жарки.

ГОТОВИМ:

Ветчину и сладкий перец режем мелкими кубиками. Яйца разбиваем в миску, добавляем молоко

и взбиваем в однородную массу.

Кладем в яичную смесь ветчину, нарезанный лук и сладкий перец, солим-перчим. Выливаем половину смеси на разогретую и смазанную маслом сковороду. Когда омлет хорошенько схватится, сворачиваем его в рулет прямо в сковороде. Но не до конца, а оставим часть несвернутой. Сдвигаем рулет к бортику и выливаем остаток смеси — так, чтобы она захватила несвернутый фрагмент рулета. Дожариваем омлет и досворачиваем рулет. Подаем, разрезав наискосок на 2 части или на несколько роллов желаемой ширины.

Тирамису по-быстрому

Упрощенная версия знаменитого итальянского десерта.

НАДО (на 6 порций): 2 ст. ложки растворимого кофе · 100 мл горячей воды · 600 г мягкого творога · 50 мл молока · 1 ст. ложка сахара · большая пачка печенья (каноническое савоярди или самое обычное типа «Юбилейного». Нужно столько печенья, чтобы хватило на 2 слоя вашей формы) · плитка темного шоколада.

ГОТОВИМ:

Завариваем крепкий кофе. Смешиваем творог, молоко и сахар и хорошенько взбиваем. Обмакиваем печенье в кофе и выкладываем в один слой в форму. Выкладываем слой творожного соуса. Выкладываем второй слой печенья и заливаем соусом. Сверху натираем на мелкой терке шоколад. Убираем на ночь в холодильник.

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