Нежные куриные котлетки всего из пяти ингредиентов

Ингредиенты:
- Куриные грудка 350 г и бедра без кости 270 г (206 р.)
- Сливки 20% 200 мл (52 р.)
- Хлеб белый ½ шт. (16 р.)
- Чеснок 3 зубчика (5 р.)
- Сливочное масло 40 г (29 р.)
- Растительное масло 20 мл
- Соль
Итого: 6 порций куриных котлет (12 котлет) = 308 р., 1 порция куриных котлет (2 котлеты) = 51 р.
Приготовление:
Мякоть белого хлеба рвем на средние кусочки, заливаем сливками и оставляем набухать на несколько минут.
Куриные грудку и бедра режем кусочками и пропустить через мясорубку вместе с хлебной мякотью в сливках. Полученную массу солим и перемешиваем до однородности.
На разогретую сковороду наливаем 20 мл растительного масла и перекладываем сформированные с помощью столовых ложек небольшие котлеты. Обжариваем котлеты с двух сторон до золотистого цвета.
В середину сковороды кладем кусок сливочного масла и очищенные раздавленные ножом зубчики чеснока, накрываем крышкой и держим несколько минут на минимальном нагреве.
Приятного аппетита!
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