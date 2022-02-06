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Нежные куриные котлетки всего из пяти ингредиентов

На шесть порций у Александра Бельковича ушло 308 рублей.

Нежные куриные котлетки всего из пяти ингредиентов
Куриные котлетки. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Куриные грудка 350 г и бедра без кости 270 г (206 р.)
  • Сливки 20% 200 мл (52 р.)
  • Хлеб белый ½ шт. (16 р.)
  • Чеснок 3 зубчика (5 р.)
  • Сливочное масло 40 г (29 р.)
  • Растительное масло 20 мл
  • Соль

Итого: 6 порций куриных котлет (12 котлет) = 308 р., 1 порция куриных котлет (2 котлеты) = 51 р.

Приготовление:

Мякоть белого хлеба рвем на средние кусочки, заливаем сливками и оставляем набухать на несколько минут.

Фото: СТС

Куриные грудку и бедра режем кусочками и пропустить через мясорубку вместе с хлебной мякотью в сливках. Полученную массу солим и перемешиваем до однородности.

Фото: СТС

На разогретую сковороду наливаем 20 мл растительного масла и перекладываем сформированные с помощью столовых ложек небольшие котлеты. Обжариваем котлеты с двух сторон до золотистого цвета.

Фото: СТС

В середину сковороды кладем кусок сливочного масла и очищенные раздавленные ножом зубчики чеснока, накрываем крышкой и держим несколько минут на минимальном нагреве.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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