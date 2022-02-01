«Хрустящие снаружи и нежные внутри»: как приготовить картофельные котлетки по простому рецепту Емельяненко

Блюдо имеет недорогой состав, но при этом аппетитно.

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как приготовить вкусные картофельные котлетки из простых ингредиентов.

«Хрустящие снаружи и нежные внутри», — сказал про них телеповар.

Ингредиенты: картофель – 5 шт., лук – 2 шт., яйцо – 1 шт., мука – 100 г, растительное масло, укроп, сметана.

Очищенный картофель разрезать на несколько частей, сварить в подсоленной воде. Мелко нарезать лук, на растительном масле обжарить до золотистого цвета.

Картофель размять в пюре. По вкусу поперчить, вбить одно яйцо. Все тщательно перемешать, отправить в картофель обжаренный лук, муку и снова перемешать.

Из картофельного пюре сформировать толстую лепешку, посыпать мукой, с помощью стакана вырезать одинаковые котлетки. Обвалять в муке и с двух сторон обжарить на растительном масле.

Подавать со сметаной и укропом.

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