3 супа, которые согреют вас в студеном феврале

Фасолада

Греческий вегетарианский суп из белой фасоли.

НАДО (на 8 порций): 500 г белой фасоли · 200 мл оливкового масла extra virgin · 2 красные луковицы · 2 моркови · 2 стебля сельдерея · 500 г протертых помидоров · соль · перец · маслины без косточек · зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

Фасоль промываем и замачиваем на 16 часов. Промываем фасоль, заливаем водой, доводим до кипения, убираем пену, сливаем воду. В кастрюле разогреваем масло, жарим нарезанный лук до полупрозрачности, добавляем нарезанные сельдерей и морковь, жарим минуту. Добавляем фасоль, перемешиваем, жарим пару минут. Добавляем протертые помидоры, наливаем 1,5 л горячей воды, солим-перчим, перемешиваем и варим 1,5 часа, пока фасоль не станет мягкой. Если суп получается чрезмерно густой, добавляем кипятка. При подаче украшаем маслинами и зеленью.

Лохикейтто

Финский суп с семгой.

По нынешним временам семга — продукт супердорогой. Но ведь есть и другие, более доступные лососевые (форель, горбуша и др.). Покупая их, не выкидывайте головы и хвосты, а сохраните в морозильнике — они пригодятся для бульона. Тогда для супа придется дополнительно купить один небольшой кусок рыбы.

НАДО (на 4 порции): 300 г лосося для бульона (головы, хвосты, хребет) · 400 г филе лосося · 6 картофелин · 1 морковь · 1 луковица · 200 мл жирных сливок · пара веточек свежего укропа · 1 ст. ложка растительного масла · 2 лавровых листа · 6 горошин черного перца · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Бульонные части рыбы заливаем водой, кладем перец горошком, лавровый лист, солим. Варим 20 минут после закипания. В кастрюлю наливаем масло, добавляем нарезанный лук, обжариваем до матовости, добавляем морковь кружочками, жарим до мягкости. Картофель режем кубиком. Две картофелины режем на половинки. Бульон процеживаем. В кастрюлю с луком и морковью кладем картофель, заливаем бульоном. Варим до готовности картофеля (около 15 минут). Половинки картофеля извлекаем, давим вилкой в пюре и отправляем обратно. Кладем в суп нарезанное кубиком филе лосося, добавляем сливки, солим-перчим, варим 5 минут на тихом огне. Добавляем нарезанный укроп, перемешиваем и выключаем огонь. Проверяем на соль. Перед подачей даем настояться минут пятнадцать.

Корхейлевеш

Щи из квашеной капусты с копченостями и паприкой по-венгерски.

НАДО (на 4 порции): 400 г квашеной капусты · 250 г копченой грудинки · 150 г охотничьих колбасок · 100 г сырокопченого бекона · 2 луковицы · 3 зубчика чеснока · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка паприки · 50 г муки · 1 ст. ложка пасты из паприки · 1 ч. ложка зиры · 200 г сметаны · 2 лавровых листа · соль · перец · зелень для подачи.

ГОТОВИМ:

Если капуста очень кислая, промываем ее водой, отжимаем. При необходимости измельчаем. Мелко нарезаем лук и чеснок. Колбаски нарезаем кружочками, грудинку кубиком. Бекон мелко нарезаем. Грудинку и колбаски заливаем 1,5 л воды и варим 20 минут. На сковороде разогреваем масло и обжариваем бекон. Добавляем лук, жарим до полупрозрачности. Добавляем чеснок, паприку, пасту из паприки и зиру. Перемешиваем. Добавляем муку и перемешиваем, при необходимости добавляем немного воды из кастрюли. Содержимое сковороды отправляем в кастрюлю. Добавляем капусту, перемешиваем, солим-перчим, добавляем лавровый лист, варим 15 минут. Подаем с зеленью и сметаной.

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