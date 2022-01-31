Как в тесте, только вкуснее: как приготовить сосиски в сушках и сыре по Бельковичу

Знакомое блюдо на новый лад обычно нравится всем.

Саша Белькович рассказал в личном блоге, как сделать сосиски в тесте под сырной корочкой без теста. Вместо него телеповар использовал размоченные в молоке сушки.

Ингредиенты: сосиски — 4 шт., сушки — 0,3 кг, молоко — 0,5 л, сыр — 100 г, кетчуп — 50 г, майонез — 50 г.

Нанизать сушки на сосиски, залить молоком, оставить набухать.

Смешать майонез с кетчупом. На форму уложить фольгу, выложить сосиски с размякшими сушками, полить соусом, посыпать сыром, отправить в духовку минут на 15–20 при 180 градусах.

«Посмотрите, какая бомба получается! Суперстильный рецептик!» — резюмировал Саша Белькович.

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