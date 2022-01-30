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Наталья Бардо поделилась рецептом «волшебного смузи» с алоэ и авокадо

Для приготовления понадобятся шпинат и кокосовое молоко.

Наталья Бардо поделилась рецептом «волшебного смузи» с алоэ и авокадо
Наталья Бардо. Фото: instagram.com/bardonata/

33-летняя актриса Наталья Бардо предложила своим поклонникам рецепт «волшебного смузи» с алоэ и авокадо, который считает очень вкусным.

Ингредиенты:

  • один-два стебля алоэ;
  • один средний банан;
  • половинка спелого авокадо;
  • половина столовой ложки шпината;
  • столовая ложка кокосового молока;
  • столовая ложка сока лимона.

«Чтобы активировать все полезные свойства алоэ, срезанные стебли выдержите в холодильнике одну неделю, — пишет артистка в Instagram. — Смешайте в блендере алоэ, лимонный сок, банан, авокадо, шпинат и кокосовое молоко. Подавайте теплым, с долькой лимона или кубиком льда, по желанию».

Наталья добавила, что получившийся смузи улучшает текучесть желчи в организме.

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