Наталья Бардо поделилась рецептом «волшебного смузи» с алоэ и авокадо

33-летняя актриса Наталья Бардо предложила своим поклонникам рецепт «волшебного смузи» с алоэ и авокадо, который считает очень вкусным.
Ингредиенты:
- один-два стебля алоэ;
- один средний банан;
- половинка спелого авокадо;
- половина столовой ложки шпината;
- столовая ложка кокосового молока;
- столовая ложка сока лимона.
«Чтобы активировать все полезные свойства алоэ, срезанные стебли выдержите в холодильнике одну неделю, — пишет артистка в Instagram. — Смешайте в блендере алоэ, лимонный сок, банан, авокадо, шпинат и кокосовое молоко. Подавайте теплым, с долькой лимона или кубиком льда, по желанию».
Наталья добавила, что получившийся смузи улучшает текучесть желчи в организме.
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