Наталья Бардо поделилась рецептом «волшебного смузи» с алоэ и авокадо

Для приготовления понадобятся шпинат и кокосовое молоко.

33-летняя актриса Наталья Бардо предложила своим поклонникам рецепт «волшебного смузи» с алоэ и авокадо, который считает очень вкусным.

Ингредиенты:

один-два стебля алоэ;

один средний банан;

половинка спелого авокадо;

половина столовой ложки шпината;

столовая ложка кокосового молока;

столовая ложка сока лимона.

«Чтобы активировать все полезные свойства алоэ, срезанные стебли выдержите в холодильнике одну неделю, — пишет артистка в Instagram. — Смешайте в блендере алоэ, лимонный сок, банан, авокадо, шпинат и кокосовое молоко. Подавайте теплым, с долькой лимона или кубиком льда, по желанию».

Наталья добавила, что получившийся смузи улучшает текучесть желчи в организме.

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