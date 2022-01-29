«Не жалейте яиц»: Наталия Антонова раскрыла секрет идеальных сырников

Актриса Наталия Антонова поделилась любимым рецептом воздушных сырников. Знаменитость подает их с густой сметаной.

Антонова взяла 500 граммов 9%-го творога, два яйца, столовую ложку сахара, стакан муки.

«Стакан любой. Подсыпаем, мешаем, смотрим, я люблю меньше муки – больше творога. Цель – не забить тесто сырников мукой, чтобы они поднялись и не были резиновые. Приятного аппетита!», – порекомендовала актриса.

«Не жалейте яиц и приготовьте вкуснейшие сырники! Это просто», – отметила Антонова.

Артистка смешивает все ингредиенты постепенно и формирует творожные шарики. А затем обжаривает будущие сырники на сковородке до золотистой корочки.

«Какие они у вас пышные получились», «Спасибо за рецепт! Обожаем сырники», «Здорово у вас вышло!», «Наталия, спасибо за рецепт красивых и вкусных сырников», – восхитились поклонники Антоновой.

Напомним, ранее Наталия Антонова приготовила шоколадный чизкейк с нежным творожным сыром. Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» ставит на дно духовки во время выпекания глубокую емкость с водой.

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