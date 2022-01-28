На слоеное тесто положить начинку: как приготовить сочные сырные волованы по Емельяненко

Французская закуска очень похожа на пиццу.

Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу Gadget Chef рассказал, как сделать на скорую руку французские волованы. Принцип очень напоминает итальянскую пиццу, но здесь в ход идет слоеное тесто, и они небольшого размера.

«Предлагаю приготовить простую и очень вкусную закуску. Блюдо заметно украсит и дополнит праздничный стол, а на вкус — это просто объедение. Готовятся волованы очень просто», — сказал телеповар.

Ингредиенты: тесто слоеное дрожжевое, сыр моцарелла, шампиньоны, томаты черри, лук зеленый, яйцо (желток).

Крупно натереть сыр, тонко нарезать грибы. На четыре части разрезать томаты черри и мелко нарубить зеленый лук.

Лист слоенного теста разрезать на 4 одинаковых квадрата. Из двух квадратов вырезать бортики.

Тесто смазать яичным желтком и сверху наклеить вырезанные бортики. Бортики также смазать желтком.

В середину волована первым слоем выложить сыр, затем грибы, еще слой сыра, томаты черри и лук. Разместить на пергаменте, отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 14 минут.

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