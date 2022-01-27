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Вкус как в ресторане: бюджетная паста со шпротами от Бельковича

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 54 рубля.

Вкус как в ресторане: бюджетная паста со шпротами от Бельковича
Паста со шпротами от Бельковича. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Чеснок 5 зубчиков – 4 рубля
  • Лук репчатый 1 шт. – 3 рубля
  • Чили перец 1 шт. – 30 рублей
  • Масло растительное 100 мл – 6 рублей
  • Маринованные огурцы 200 г – 24 рубля
  • Оливки 100 г – 33 рубля
  • Маслины 100 г – 27 рублей
  • Черемша маринованная 50 г – 16 рублей
  • Шпроты 400 г – 150 рублей
  • Томаты в собственном соку 500 г – 96 рублей
  • Тимьян свежий 5 г – 8 рублей
  • Базилик красный свежий 5 г – 11 рублей
  • Соль, перец по вкусу
  • Сахар 25 г – 1 рубль
  • Макароны перья 700 г – 62 рубля
  • Сыр твердый 100 г – 65 рублей

Сервировка:

  • Петрушка свежая
  • Базилик зеленый мелкий

Итого: 536 рублей
1 порция: 54 рубля

Способ приготовления:

Чистим и мелко нарезаем чеснок, лук и перец чили. Затем обжариваем на растительном масле.

Фото: СТС

Кубиками рубим маринованные огурцы, оливки и маслины. Добавляем в сковородку.

Совет от шефа:

Желательно брать маслины и оливки без косточек, но если они с косточками, то самый удобный способ их разделать – надавить на маслину (оливку) полотенцем, и косточка легко выдавится.

Фото: СТС

Черемшу и помидоры режем небольшими кусочками и добавляем к остальным ингредиентам вместе с листиками тимьяна и базилика. Заливаем водой.

Добавляем шпроты целиком.

Фото: СТС

Примечание от шефа:

Пока соус похож больше на суп, но вода будет постепенно испаряться и соус загустеет.

Солим, перчим, добавляем сахар. Варим 30-40 минут на медленном огне.

Отвариваем макароны в кипящей, слегка подсоленной воде, до состояния альденте. Затем сливаем воду из макарон и заливаем макароны горячим соусом, перемешиваем.

Фото: СТС

Натираем сыр и добавляем в пасту.

Приятного аппетита!

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