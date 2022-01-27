Вкус как в ресторане: бюджетная паста со шпротами от Бельковича

На одну порцию у Александра Бельковича ушло 54 рубля.

Ингредиенты:

Чеснок 5 зубчиков – 4 рубля

Лук репчатый 1 шт. – 3 рубля

Чили перец 1 шт. – 30 рублей

Масло растительное 100 мл – 6 рублей

Маринованные огурцы 200 г – 24 рубля

Оливки 100 г – 33 рубля

Маслины 100 г – 27 рублей

Черемша маринованная 50 г – 16 рублей

Шпроты 400 г – 150 рублей

Томаты в собственном соку 500 г – 96 рублей

Тимьян свежий 5 г – 8 рублей

Базилик красный свежий 5 г – 11 рублей

Соль, перец по вкусу

Сахар 25 г – 1 рубль

Макароны перья 700 г – 62 рубля

Сыр твердый 100 г – 65 рублей

Сервировка:

Петрушка свежая

Базилик зеленый мелкий

Итого: 536 рублей

1 порция: 54 рубля

Способ приготовления:

Чистим и мелко нарезаем чеснок, лук и перец чили. Затем обжариваем на растительном масле.

Кубиками рубим маринованные огурцы, оливки и маслины. Добавляем в сковородку.

Совет от шефа:

Желательно брать маслины и оливки без косточек, но если они с косточками, то самый удобный способ их разделать – надавить на маслину (оливку) полотенцем, и косточка легко выдавится.

Черемшу и помидоры режем небольшими кусочками и добавляем к остальным ингредиентам вместе с листиками тимьяна и базилика. Заливаем водой.

Добавляем шпроты целиком.

Примечание от шефа:

Пока соус похож больше на суп, но вода будет постепенно испаряться и соус загустеет.

Солим, перчим, добавляем сахар. Варим 30-40 минут на медленном огне.

Отвариваем макароны в кипящей, слегка подсоленной воде, до состояния альденте. Затем сливаем воду из макарон и заливаем макароны горячим соусом, перемешиваем.

Натираем сыр и добавляем в пасту.

Приятного аппетита!

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