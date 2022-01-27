Вкус как в ресторане: бюджетная паста со шпротами от Бельковича

Ингредиенты:
- Чеснок 5 зубчиков – 4 рубля
- Лук репчатый 1 шт. – 3 рубля
- Чили перец 1 шт. – 30 рублей
- Масло растительное 100 мл – 6 рублей
- Маринованные огурцы 200 г – 24 рубля
- Оливки 100 г – 33 рубля
- Маслины 100 г – 27 рублей
- Черемша маринованная 50 г – 16 рублей
- Шпроты 400 г – 150 рублей
- Томаты в собственном соку 500 г – 96 рублей
- Тимьян свежий 5 г – 8 рублей
- Базилик красный свежий 5 г – 11 рублей
- Соль, перец по вкусу
- Сахар 25 г – 1 рубль
- Макароны перья 700 г – 62 рубля
- Сыр твердый 100 г – 65 рублей
Сервировка:
- Петрушка свежая
- Базилик зеленый мелкий
Итого: 536 рублей
1 порция: 54 рубля
Способ приготовления:
Чистим и мелко нарезаем чеснок, лук и перец чили. Затем обжариваем на растительном масле.
Кубиками рубим маринованные огурцы, оливки и маслины. Добавляем в сковородку.
Совет от шефа:
Желательно брать маслины и оливки без косточек, но если они с косточками, то самый удобный способ их разделать – надавить на маслину (оливку) полотенцем, и косточка легко выдавится.
Черемшу и помидоры режем небольшими кусочками и добавляем к остальным ингредиентам вместе с листиками тимьяна и базилика. Заливаем водой.
Добавляем шпроты целиком.
Примечание от шефа:
Пока соус похож больше на суп, но вода будет постепенно испаряться и соус загустеет.
Солим, перчим, добавляем сахар. Варим 30-40 минут на медленном огне.
Отвариваем макароны в кипящей, слегка подсоленной воде, до состояния альденте. Затем сливаем воду из макарон и заливаем макароны горячим соусом, перемешиваем.
Натираем сыр и добавляем в пасту.
Приятного аппетита!
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