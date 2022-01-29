Игра в кальмара: три блюда из полезного моллюска

Паста со сливочным соусом

НАДО (на 2 порции): 200 г пасты · 400 г кальмаров · 200 мл сливок 20% · 2 зубчика чеснока · 250 г помидорок черри · немного свежей петрушки · 30 мл оливкового масла.

ГОТОВИМ:

Кальмары чистим, удаляем пленки, режем кольцами. Чеснок измельчаем. На сковороду наливаем масло, выкладываем чеснок, затем кальмары. Жарим 15 минут на среднем огне. Пасту варим по инструкции на упаковке и откидываем на дуршлаг. Добавляем пасту в сковороду. Заливаем сливками, перемешиваем и тушим под крышкой около 3 минут. Солим-перчим. Черри режем на половинки, добавляем в пасту и тушим еще 5 минут. Подаем, посыпав зеленью.

Фаршированные с грибами

НАДО (на 2 порции): 2 кальмара · 1 луковица · 1 морковка · 2 яйца · 500 г шампиньонов · соль · перец · немного майонеза · масло растительное для жарки · 100 г твердого сыра.

ГОТОВИМ:

Лук мелко режем, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем сначала лук — до матовости, затем добавляем морковь и тушим вместе. Нарезаем промытые шампиньоны кубиками, жарим на отдельной сковороде около 5 минут. Яйца отвариваем, остужаем, чистим, мелко режем. Смешиваем яйца, морковь с луком и шампиньонами, солим-перчим, перемешиваем. Тушки кальмаров моем, снимаем пленки, удаляем внутренности, срезаем крылья. Фаршируем тушки начинкой, края соединяем зубочисткой. Противень застилаем фольгой, смазываем маслом, выкладываем кальмары. Смазываем майонезом. Выпекаем 20 минут при температуре 200 °С.

Кольца в панировке

НАДО (на 2 порции): тушка кальмара · 100 г муки · 200 г панировочных сухарей* · 2 яйца · масло для жарки (около 200 мл) · соль, 4 ст. ложки сметаны · 4 ст. ложки майонеза · 1 зубчик чеснока · 2 ломтика лимона · пара веточек укропа.

ГОТОВИМ:

Сначала делаем соус: смешиваем майонез, сметану, давленый чеснок и нарезанный укроп. Кальмара моем, удаляем пленки, режем кольцами по 4 — 5 мм. Обваливаем в муке. Яйца разбиваем в миску, добавляем щепотку соли и взбиваем до пены. Разогреваем на сковороде масло. Обвалянное в муке кольцо обмакиваем в яйцо и панируем в сухарях. Кладем кольцо в масло и жарим по 20 секунд с каждой стороны. Если больше, кальмар будет резиновым. За это время кольцо должно стать золотистым (если оно не успевает обжариться, надо сильнее разогреть масло). Выкладываем на бумажное полотенце, подаем на листе салата с соусом в мисочке.

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