Игра в кальмара: три блюда из полезного моллюска

Паста со сливочным соусом
НАДО (на 2 порции): 200 г пасты · 400 г кальмаров · 200 мл сливок 20% · 2 зубчика чеснока · 250 г помидорок черри · немного свежей петрушки · 30 мл оливкового масла.
ГОТОВИМ:
- Кальмары чистим, удаляем пленки, режем кольцами.
- Чеснок измельчаем. На сковороду наливаем масло, выкладываем чеснок, затем кальмары. Жарим 15 минут на среднем огне.
- Пасту варим по инструкции на упаковке и откидываем на дуршлаг.
- Добавляем пасту в сковороду. Заливаем сливками, перемешиваем и тушим под крышкой около 3 минут. Солим-перчим.
- Черри режем на половинки, добавляем в пасту и тушим еще 5 минут.
- Подаем, посыпав зеленью.
Фаршированные с грибами
НАДО (на 2 порции): 2 кальмара · 1 луковица · 1 морковка · 2 яйца · 500 г шампиньонов · соль · перец · немного майонеза · масло растительное для жарки · 100 г твердого сыра.
ГОТОВИМ:
- Лук мелко режем, морковь натираем на крупной терке. Обжариваем сначала лук — до матовости, затем добавляем морковь и тушим вместе.
- Нарезаем промытые шампиньоны кубиками, жарим на отдельной сковороде около 5 минут.
- Яйца отвариваем, остужаем, чистим, мелко режем.
- Смешиваем яйца, морковь с луком и шампиньонами, солим-перчим, перемешиваем.
- Тушки кальмаров моем, снимаем пленки, удаляем внутренности, срезаем крылья.
- Фаршируем тушки начинкой, края соединяем зубочисткой.
- Противень застилаем фольгой, смазываем маслом, выкладываем кальмары. Смазываем майонезом. Выпекаем 20 минут при температуре 200 °С.
Кольца в панировке
НАДО (на 2 порции): тушка кальмара · 100 г муки · 200 г панировочных сухарей* · 2 яйца · масло для жарки (около 200 мл) · соль, 4 ст. ложки сметаны · 4 ст. ложки майонеза · 1 зубчик чеснока · 2 ломтика лимона · пара веточек укропа.
ГОТОВИМ:
- Сначала делаем соус: смешиваем майонез, сметану, давленый чеснок и нарезанный укроп.
- Кальмара моем, удаляем пленки, режем кольцами по 4 — 5 мм. Обваливаем в муке.
- Яйца разбиваем в миску, добавляем щепотку соли и взбиваем до пены.
- Разогреваем на сковороде масло.
- Обвалянное в муке кольцо обмакиваем в яйцо и панируем в сухарях.
- Кладем кольцо в масло и жарим по 20 секунд с каждой стороны. Если больше, кальмар будет резиновым. За это время кольцо должно стать золотистым (если оно не успевает обжариться, надо сильнее разогреть масло).
- Выкладываем на бумажное полотенце, подаем на листе салата с соусом в мисочке.
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