Под аппетитной сырной шапочкой: как приготовить ароматный песочный пирог с колбаской и картошкой по Ивлеву

Тесто в выпечке получается песочным, тающим во рту.

Константин Ивлев на своем кулинарном проекте YouTube Ivlev Chef Channel поделился рецептом тающего во рту картофельного пирога с копченой колбаской. Его можно есть и в горячем, и в холодном виде, его вкусовые качества не теряются.

Ингредиенты для песочного теста: яйцо – 2 шт., сахар – 50 г, соль – 20 г, сливочное масло – 200 г, мука – 450 г. Для начинки: картофель печеный – 350 г, лук репчатый – 1 шт., салями – 150 г, яйцо – 2 шт., сыр – 200 г, копченая паприка – 1 ч.л., сливки 33% – 100 мл.

Смешать муку, яйца, сливочное масло, соль и сахарный песок в глубокой миске, пробить миксером до однородной массы. Выложить тесто в форму, распределить руками. Бортики должны быть высокими, так как густой начинки много.

Пройтись вилкой по тесту, чтобы в духовке пирог не пузырился. Убрать в холодильник.

Положить сливочное масло на горячую сковороду, нарезать запеченную картошку небольшими ломтиками, порубить салями соломкой, лук — полукольцами. Поджарить, поперчить, посолить.

Натереть сыр, смешать со сливками и яйцом, приправить паприкой и тимьяном.

Выложить картофельную начинку на тесто, распределить сверху сырную массу. Поставить в духовку на 50 минут при 170 градусах. Оставить на столе на 15 минут, подать к столу.

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