«Растираем ладонями»: кабачковая лодка любви от Бельковича

На это блюдо у Александра Бельковича ушло 294 рубля.

Приготовление:

Берем кабачок и разрезаем на две половинки. Вычищаем семечки.

Мякоть убираем с кожуры ложкой, оставляя стенки овоща толщиной в 1 см.

Мелко режем чеснок и обжариваем его на растительном масле вместе с куриным фаршем.

Позже добавляем в сковородку мякоть кабачков. Обжариваем еще несколько минут.

Затем отправляем шпинат и вливаем сливки. Солим, перчим.

Отвариваем макароны и сливаем из них воду, замешиваем со сливочным соусом.

Лодочки кабачков солим и перчим.

Совет от шефа:

Если у вас нет молотого розового перца, горошинки можно просто растереть между ладоней.

Начините основы кабачков макаронно-сливочной начинкой.

Сулугуни нарезаем небольшими ломтиками и выкладываем сверху.

«Лодки» выкладываем на противень и отправляем в духовку на 15 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.