«Растираем ладонями»: кабачковая лодка любви от Бельковича

Приготовление:
Берем кабачок и разрезаем на две половинки. Вычищаем семечки.
Мякоть убираем с кожуры ложкой, оставляя стенки овоща толщиной в 1 см.
Мелко режем чеснок и обжариваем его на растительном масле вместе с куриным фаршем.
Позже добавляем в сковородку мякоть кабачков. Обжариваем еще несколько минут.
Затем отправляем шпинат и вливаем сливки. Солим, перчим.
Отвариваем макароны и сливаем из них воду, замешиваем со сливочным соусом.
Лодочки кабачков солим и перчим.
Совет от шефа:
Если у вас нет молотого розового перца, горошинки можно просто растереть между ладоней.
Начините основы кабачков макаронно-сливочной начинкой.
Сулугуни нарезаем небольшими ломтиками и выкладываем сверху.
«Лодки» выкладываем на противень и отправляем в духовку на 15 минут при 200 градусах.
Приятного аппетита!
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