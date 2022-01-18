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Андрей Рожков из «Уральских пельменей» раскрыл рецепт «вкуснейшего шоколадного фондана»

Как отметил юморист, он решил открыть кулинарную страничку.

Андрей Рожков из «Уральских пельменей» раскрыл рецепт «вкуснейшего шоколадного фондана»
Андрей Рожков. Фото: instagram.com/rozhkovandrey_official/

Шоумен из «Уральских пельменей» Андрей Рожков в Instagram поделился рецептом «вкуснейшего шоколадного фондана». Он решил открыть кулинарную страничку.

«Ну что, друзья. Сейчас мы сделаем шоколадный фондан. С жидким шоколадом внутри. Берем просто горький шоколад. Разламываем и закидываем. Добавим сто граммов сливочного масла и секрет — чашечку «Эспрессо». Так вкуснее. Топим все и перемешиваем».  

Андрей Рожков

Как отметил Андрей Рожков, затем надо разбить три яйца и добавить сто граммов сахара. «Немного какао и две столовые ложки муки. Заливаем шоколад и перемешиваем. Берем формочку из фольги, смазываем маслом. Потом добавляем какао — и в духовку на 190 градусов. Чтобы внутри остался шоколад, доводим до определенного уровня. Готово! Разламываем, и ням-ням-ням», — заявил Андрей Рожков.

Напомним, что Андрей Рожков — один из лидеров «Уральских пельменей». Также вместе с Вячеславом Мясниковым он выступает в шоу «Ваши пельмени».

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