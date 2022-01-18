Андрей Рожков из «Уральских пельменей» раскрыл рецепт «вкуснейшего шоколадного фондана»

Шоумен из «Уральских пельменей» Андрей Рожков в Instagram поделился рецептом «вкуснейшего шоколадного фондана». Он решил открыть кулинарную страничку.

«Ну что, друзья. Сейчас мы сделаем шоколадный фондан. С жидким шоколадом внутри. Берем просто горький шоколад. Разламываем и закидываем. Добавим сто граммов сливочного масла и секрет — чашечку «Эспрессо». Так вкуснее. Топим все и перемешиваем». Андрей Рожков

Как отметил Андрей Рожков, затем надо разбить три яйца и добавить сто граммов сахара. «Немного какао и две столовые ложки муки. Заливаем шоколад и перемешиваем. Берем формочку из фольги, смазываем маслом. Потом добавляем какао — и в духовку на 190 градусов. Чтобы внутри остался шоколад, доводим до определенного уровня. Готово! Разламываем, и ням-ням-ням», — заявил Андрей Рожков.

Напомним, что Андрей Рожков — один из лидеров «Уральских пельменей». Также вместе с Вячеславом Мясниковым он выступает в шоу «Ваши пельмени».

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