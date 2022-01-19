Проще простого: фирменная свинина в пиве с яблоками от Бельковича

Ингредиенты:
- Свиная шея 2 кг – 700 рублей
- Соль, перец черный молотый
- Паприка молотая 30 г – 12 рублей
- Яблоки антоновка 1 кг (10 шт.) – 60 рублей
- Лук репчатый 6 шт. (небольшие луковицы) – 8 рублей
- Чеснок 1 головка (12 зубчиков) – 10 рублей
- Лавровый лист 4 шт.
- Душистый перец 10 шт. (10г) – 8 рублей
- Тимьян свежий 10 г – 14 рублей
- Пиво светлое нефильтрованное 0,5 л – 40 рублей
Сервировка:
- Листья свежей зелени
- Итого: 852 рубля
- 1 порция: 85 рублей
Приготовление:
Берем большой кусок свинины. Солим, перчим и втираем в него паприку.
Вокруг мяса выкладываем целые яблоки и неочищенные луковицы.
Между луком и яблоками кладем неочищенные зубчики чеснока, лавровый лист и душистый перец, веточки тимьяна.
Заливаем блюдо пивом. Свинину сверху обильно не обливаем, только слегка, чтобы она осталась в специях.
Запекаем в духовке 2-2,5 часа при температуре 170 градусов.
После — выкладываем свинину в тарелку и нарезать кусочками.
Яблоки, превратившиеся практически в пюре, разминаем ложкой.
Сервировка:
Украшаем блюдо зеленью.
Приятного аппетита!
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