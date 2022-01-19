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Проще простого: фирменная свинина в пиве с яблоками от Бельковича

На это блюдо у Александра Бельковича ушло 852 рубля.

Проще простого: фирменная свинина в пиве с яблоками от Бельковича
Свинина в пиве с яблоками. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Свиная шея 2 кг – 700 рублей
  • Соль, перец черный молотый
  • Паприка молотая 30 г – 12 рублей
  • Яблоки антоновка 1 кг (10 шт.) – 60 рублей
  • Лук репчатый 6 шт. (небольшие луковицы) – 8 рублей
  • Чеснок 1 головка (12 зубчиков) – 10 рублей
  • Лавровый лист 4 шт.
  • Душистый перец 10 шт. (10г) – 8 рублей
  • Тимьян свежий 10 г – 14 рублей
  • Пиво светлое нефильтрованное 0,5 л – 40 рублей

Сервировка:

  • Листья свежей зелени
  • Итого: 852 рубля
  • 1 порция: 85 рублей

Приготовление:

Берем большой кусок свинины. Солим, перчим и втираем в него паприку.

Фото: СТС

Вокруг мяса выкладываем целые яблоки и неочищенные луковицы.

Фото: СТС

Между луком и яблоками кладем неочищенные зубчики чеснока, лавровый лист и душистый перец, веточки тимьяна.

Фото: СТС

Заливаем блюдо пивом. Свинину сверху обильно не обливаем, только слегка, чтобы она осталась в специях.

Запекаем в духовке 2-2,5 часа при температуре 170 градусов.

Фото: СТС

После — выкладываем свинину в тарелку и нарезать кусочками.

Фото: СТС

Яблоки, превратившиеся практически в пюре, разминаем ложкой.

Сервировка:

Украшаем блюдо зеленью.

Приятного аппетита!

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