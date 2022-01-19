Проще простого: фирменная свинина в пиве с яблоками от Бельковича

На это блюдо у Александра Бельковича ушло 852 рубля.

Ингредиенты:

Свиная шея 2 кг – 700 рублей

Соль, перец черный молотый

Паприка молотая 30 г – 12 рублей

Яблоки антоновка 1 кг (10 шт.) – 60 рублей

Лук репчатый 6 шт. (небольшие луковицы) – 8 рублей

Чеснок 1 головка (12 зубчиков) – 10 рублей

Лавровый лист 4 шт.

Душистый перец 10 шт. (10г) – 8 рублей

Тимьян свежий 10 г – 14 рублей

Пиво светлое нефильтрованное 0,5 л – 40 рублей

Сервировка:

Листья свежей зелени

Итого: 852 рубля

1 порция: 85 рублей

Приготовление:

Берем большой кусок свинины. Солим, перчим и втираем в него паприку.

Вокруг мяса выкладываем целые яблоки и неочищенные луковицы.

Между луком и яблоками кладем неочищенные зубчики чеснока, лавровый лист и душистый перец, веточки тимьяна.

Заливаем блюдо пивом. Свинину сверху обильно не обливаем, только слегка, чтобы она осталась в специях.

Запекаем в духовке 2-2,5 часа при температуре 170 градусов.

После — выкладываем свинину в тарелку и нарезать кусочками.

Яблоки, превратившиеся практически в пюре, разминаем ложкой.

Сервировка:

Украшаем блюдо зеленью.

Приятного аппетита!

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