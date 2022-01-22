Очень простые, но эффектные блюда из самого доступного мяса

«Бабочки» с грибами и куриным филе

Все готовим в одной сковороде.

НАДО (на 4 порции): 3 ст. ложки растительного масла · 700 г куриного филе · 1 луковица · соль · перец · 200 г шампиньонов · 3 зубчика чеснока · 1 ч. ложка сушеного тимьяна · 2 ч. ложки паприки · 1 л куриного бульона · 240 мл сливок · 500 г пасты фарфалле («бабочки») · 150 г шпината · 100 г тертого пармезана.

ГОТОВИМ:

Филе режем кубиками. В большой глубокой сковороде нагреваем 2 ст. ложки

масла.

Кладем курицу, солим, перчим и жарим до готовности, помешивая. Вынимаем курицу, отставляем в сторону. В ту же сковороду добавляем 1 ст. ложку масла, кладем нарезанный лук, готовим 2 минуты. Добавляем чеснок и нарезанные грибы, перемешиваем. Солим, перчим, добавляем тимьян и паприку. Наливаем бульон, сливки, доводим до кипения и кладем пасту. Варим до готовности пасты, помешивая, чтобы «бабочки» не слипались. Паста может готовиться немного дольше, чем если бы вы варили ее в воде. Когда паста достигнет состояния альденте, кладем шпинат, кубики курицы и перемешиваем. Томим до готовности шпината. Добавляем две трети пармезана, перемешиваем, выключаем огонь. Подаем порционно, посыпав сверху пармезаном.

Кордон блю

НАДО (на 4 порции): 4 куриных филе · соль · перец · 1 ч. ложка лукового порошка · 1 ч. ложка чесночного порошка · 16 ломтиков полутвердого сыра · 200 г ветчины · 125 г муки · 4 яйца · 100 г панировочных сухарей · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

Филе солим, перчим, посыпаем луком и чесноком. Помещаем филе между слоями пищевой пленки и отбиваем до толщины 1 см молотком для мяса, скалкой или тяжелой сковородкой. Убираем верхний слой пленки и кладем 2 ломтика сыра, 2 ломтика ветчины, затем еще по 2 ломтика сыра и ветчины. Сворачиваем рулетом и туго заворачиваем в пленку — как конфету в фантик. Берем хвостики пленки с двух сторон и прокатываем рулет по столу, чтобы получилось еще туже. Хвостики завязываем. Повторяем с остальными филе и оставляем на полчаса. Берем 3 миски. В первую насыпаем муку, во второй взбиваем яйца, в третью выкладываем панировочные сухари. Наливаем в сотейник масло толщиной слоя 5 см. Хорошо разогреваем (до 170 °С). Освобождаем рулеты от пленки. Обваливаем рулет в муке, затем купаем в яйце и обваливаем в сухарях. Осторожно помещаем рулет в масло и жарим по 5 минут с каждой стороны до золотисто-коричневого цвета. Можно проверить температуру продукта кулинарным термометром: она должна быть не ниже 75 °С.

Обжаренные куриные бедра, томленные в сливочном соусе

НАДО (на 2 — 4 порции): 4 куриных бедра с кожей и костью · 1 ст. ложка растительного масла · 3 зубчика чеснока · 1 небольшая луковица · 1 помидор · 80 г шпината · 480 мл сливок · соль · перец · 60 г тертого пармезана · небольшой пучок петрушки.

ГОТОВИМ:

Солим, перчим бедра. В сковороде разогреваем мало и жарим бедра около 13 минут до твердой хрустящей корочки. Переворачиваем и жарим еще 15 минут до готовности и убираем из сковороды. Добавляем в сковороду измельченные лук и чеснок и жарим до полупрозрачности лука. Кладем порезанный помидор и шпинат и тушим 2 минуты. Добавляем сливки, соль, перец, перемешиваем и доводим до кипения. Добавляем пармезан и порезанную петрушку, перемешиваем. Помещаем в сковороду жареные бедра, поливаем их сверху соусом и подаем прямо в сковороде.

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