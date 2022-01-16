Вместо сырников на завтрак: как сделать аппетитные творожные вафли по рецепту Антоновой

В выпечке используется всего 120 граммов муки.

Актриса Наталия Антонова поделилась в личном блоге рецептом румяных и вкусных творожных вафель. Ими она балует свою семью на завтрак.

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Венчиком взбить 2 яйца и 2 столовые ложки сахара. Влить чуть остывшее растопленное сливочное масло (50 г), а также молоко комнатной температуры (6 ст. л.). Добавить просеянную муку (120 г), разрыхлитель (1 ч. л.), творог 5-9% (200 г), немного ванильного сахара, все перемешать, оставить на 10 минут.

Выпекать в разогретой вафельнице, смазав панель растительным маслом, 5-7 минут.

Вафли получаются очень аппетитными и ароматными. Они вполне могут заменить традиционные сырники на завтрак.

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