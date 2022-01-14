Ленивая пицца на половинке багета: как сочно и ароматно ее делает Емельяненко

Соус песто превращает это простое блюдо в незабываемое.

Василий Емельяненко на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» поделился рецептом ленивой пиццы. Известный кулинар делает ее на половинках багета.

«Я предлагаю вам приготовить аппетитную пиццу-бургер с ароматным соусом песто, которую полюбят все любители быстрой и вкусной еды. Соус песто приготовим немного усовершенствовав, дополнив его сибирскими нотками», — прокомментировал Емельяненко.

Ингредиенты: французский багет — 1 шт., базилик — 5 веточек, чеснок — 2–3 зубчика, сыр моцарелла — 2 шарика, кедровые орешки — 2 горсти, сыр пармезан — 15–20 г, оливковое масло — 50–70 мл, запеченная куриная грудка, томаты черри.

Листья базилика, несколько зубчиков чеснока, полторы-две горсти кедровых орехов, тертый на мелкой терке пармезан, немного оливкового масла пробить блендером. Получится соус песто.

Сыр моцарелла нарезать на тонкие ломтики и выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишней влаги. Тонко нарезать запеченную куриную грудку.

Французский багет разрезать вдоль на 2 части, внутренние части щедро смазать соусом песто и выложить тонким слоем ломтики куриной грудки. Добавить сверху ломтики моцареллы и украсить половинками томатов черри.

Пиццу переложить на противень, покрытый фольгой или пергаментом и отправить в разогретую до 230 градусов духовку (на самый верх) на 3 минуты. Запекать в духовке с включенным верхним нагревательным элементом.

Готовую пиццу немного опалить газовой горелкой, нарезать на удобные кусочки и подать к столу, полив сверху соусом песто.

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