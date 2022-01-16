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«Поливаем тестом суп!»: фирменный яичный суп с помидорами от Бельковича

У Александра Бельковича ушло на приготовление блюда 195 рублей.

«Поливаем тестом суп!»: фирменный яичный суп с помидорами от Бельковича
Яичный суп с помидорами. Фото: СТС

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Яйца 3 шт. – 18 рублей
  • Мука 100 г – 4 рубля
  • Варено-копченая грудинка 100 г – 47 рублей
  • Помидоры 4 шт. – 40 рублей
  • Шампиньоны 150 г (4 шт.) – 35 рублей
  • Чеснок 4 зубчика – 3 рубля
  • Масло оливковое 30 мл – 34 рубля
  • Вода 2 л
  • Перец черный молотый по вкусу
  • Соевый соус 50 мл – 9 рублей

Для сервировки:

  • Зеленый лук 4 пера – 5 рублей

Итого: 195 рублей

1 порция: 49 рублей

Способ приготовления:

Разбиваем яйца и слегка взбиваем венчиком. Добавляем муку и перемешиваем.

Фото: СТС

Переливаем яичное тесто в кондитерский конус или плотный пакет. Завязываем.

Фото: СТС

Нарезаем кубиком варено-копченую грудинку и помидоры.

Чеснок и шампиньоны рубим средними кусочками.

Фото: СТС

Перед обжаркой ингредиентов разогреваем в кастрюле оливковое масло.

Закидываем мясо и чеснок.

Когда мясо обжарится – добавляем шампиньоны. Грибы сильно обжаривать не нужно.

Забрасываем помидоры. Когда томаты дадут сок, немного тушим обжарку.

Вливаем кипящую воду. Дожидаемся, пока суп снова закипит. Перчим, но не солим.

Фото: СТС

Когда суп закипел, убавляем огонь на минимум.

Отрезаем небольшой угол конуса/пакета с тестом, чтобы отверстие получилось совсем маленьким.

Выдавливаем тонкой струйкой яичное тесто поверх супа, «рисуя» разные узоры. Лапша схватится буквально за 30 секунд.

Фото: СТС

Когда первый слой сварился, отодвигаем лапшу в сторону и продолжаем поливать тестом суп.

Делаем так до тех пор, пока не получится достаточное количество лапши на ваш вкус.

Вливаем соевый соус, перемешиваем.

Сервировка:

При подаче посыпаем суп зеленым луком.

Приятного аппетита!

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