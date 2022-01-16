«Поливаем тестом суп!»: фирменный яичный суп с помидорами от Бельковича

У Александра Бельковича ушло на приготовление блюда 195 рублей.

Ингредиенты (на 4 порции):

Яйца 3 шт. – 18 рублей

Мука 100 г – 4 рубля

Варено-копченая грудинка 100 г – 47 рублей

Помидоры 4 шт. – 40 рублей

Шампиньоны 150 г (4 шт.) – 35 рублей

Чеснок 4 зубчика – 3 рубля

Масло оливковое 30 мл – 34 рубля

Вода 2 л

Перец черный молотый по вкусу

Соевый соус 50 мл – 9 рублей

Для сервировки:

Зеленый лук 4 пера – 5 рублей

Итого: 195 рублей

1 порция: 49 рублей

Способ приготовления:

Разбиваем яйца и слегка взбиваем венчиком. Добавляем муку и перемешиваем.

Переливаем яичное тесто в кондитерский конус или плотный пакет. Завязываем.

Нарезаем кубиком варено-копченую грудинку и помидоры.

Чеснок и шампиньоны рубим средними кусочками.

Перед обжаркой ингредиентов разогреваем в кастрюле оливковое масло.

Закидываем мясо и чеснок.

Когда мясо обжарится – добавляем шампиньоны. Грибы сильно обжаривать не нужно.

Забрасываем помидоры. Когда томаты дадут сок, немного тушим обжарку.

Вливаем кипящую воду. Дожидаемся, пока суп снова закипит. Перчим, но не солим.

Когда суп закипел, убавляем огонь на минимум.

Отрезаем небольшой угол конуса/пакета с тестом, чтобы отверстие получилось совсем маленьким.

Выдавливаем тонкой струйкой яичное тесто поверх супа, «рисуя» разные узоры. Лапша схватится буквально за 30 секунд.

Когда первый слой сварился, отодвигаем лапшу в сторону и продолжаем поливать тестом суп.

Делаем так до тех пор, пока не получится достаточное количество лапши на ваш вкус.

Вливаем соевый соус, перемешиваем.

Сервировка:

При подаче посыпаем суп зеленым луком.

Приятного аппетита!

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