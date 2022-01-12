Могут приготовить даже дети: Маргарита Симоньян раскрыла секрет приготовления фирменных кексов

Маргарита Симоньян рассказала в своем микроблоге, что ее дети в выходные пекли тыквенные кексы и поделилась рецептом.

Понадобится: тыква, яйцо — 4 шт., сахар — 1,3 стакана, сгущенное молоко — 0,5 стакана, мука — 1, 5 стакана, молоко — 1 стакан, сливочное масло — 250 г, ваниль, разрыхлитель для теста.

Способ приготовления: сначала делаем заварной крем. Берем сковородку или сотейник с толстым дном.

Размешиваем там 2 яйца. Потом высыпаем полстакана сахара и полстакана обычного сгущенного молока, добавляем ваниль и 3 ст. ложки муки. Все перемешиваем. Берем 250 мл молока, добавляем понемногу. Перемешиваем, чтобы не было комочков. Когда все стало однородным, выливаем туда все оставшееся молоко.

Еще раз перемешиваем и включаем плиту. Варим на среднем или маленьком огне. Как только начинает подкипать, уменьшаем огонь до минимального, берем силиконовую лопаточку или ложку и мешаем. Ждем, чтобы начало хорошо подогреваться и крем снизу начал схватываться. Варим, пока он не свернется.

Когда крем заварился, он имеет однородную консистенцию и хорошо держит форму. Когда крем полностью остыл, взбиваем его с 150 г сливочного масла — его нужно достать заранее из холодильника, чтобы было мягким.

Теперь делаем тесто. Тыкву очищаем, нарезаем на маленькие кусочки. В фольге отправляем в духовку на 200 градусов на полчаса. Затем блендером превращаем тыкву в пюре. Смешиваем 2 яйца, 170 г сахара и 100 г растопленного сливочного масла и взбиваем до пышности.

Добавляем к яично-масляной смеси 400 г тыквенного пюре и хорошо перемешиваем. Теперь добавляем 150–200 г муки в два этапа и 10 г разрыхлителя для теста. Снова все хорошо перемешиваем. Тесто разливаем по формочкам, выпекаем 25 минут при 180 градусах. Как остынут, с помощью кондитерского мешка выкладываем сверху крем.

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