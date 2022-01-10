Алла накормила Галкина домлямой, а Марина — Юдашкина басмой: Пугачева с женой кутюрье освоили узбекскую кухню

Жена именитого модельера Валентина Юдашкина научила своих подписчиц в Instagram готовить узбекское блюдо басму. Рецептом и кулинарным видеосюжетом Марина Юдашкина поделилась в своем микроблоге. Возлюбленная модельера с легкостью освоила это вкуснейшее узбекское блюдо.

«Добрый всем день! Готовим в праздничные дни! Давно я ничего не выкладывала для вас, и решила поделиться рецептом! Узбекское блюдо Басма. Сам рецепт не пишу, он легкий и есть на видео! Приятного аппетита!» — отметила Юдашкина.

«Вы видите, какая красота! Я сейчас уберу капусту и все аккуратно перемешаю. Воды мы не доливали. Ммм… Только посмотрите! Всем советую, блюдо легкое и простое, пока оно тушилось на плите, я успела еще и торт яблочный приготовить. Снизу надо достать мясо и выбрасываем чеснок. На большую семью и на праздник, и для гостей просто идеально! Аромат на всю кухню», — похвасталась жена модельера.

Рецепт и правда прост:

Сначала казан или кастрюлю нужно смазать маслом, в оригинальном рецепте используется курдючное сало. Далее выкладывается мясо, потом слой за слоем овощи — нарезанный кружочками лук, перцы, баклажаны, кабачки, морковь и конечно же, зелень. Не забудьте подсолить ваше блюдо, по желанию можно добавить щепотку перца.

Кстати, узбекским блюдом домлямой шоумена Максима Галкина баловала и Алла Пугачева. Муж Примадонны не отходил от плиты, поедая кусочки сочной баранины и томленые овощи прямо из казана.

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