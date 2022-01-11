Разгрузка после праздников: банановый хот-дог от Бельковича

Способ приготовления:
Чистим банан так, чтобы его не сломать.
Приправу «имбирный лимон» замешиваем с 30 мл воды и обваливаем в ней бананы.
В молоко разбиваем яйцо и взбиваем венчиком.
Добавляем в молочно-яичную смесь разрыхлитель и сахар. Тщательно перемешиваем.
Постепенно всыпаем 100 г пшеничной муки, замешиваем до однородности.
Затем постепенно всыпаем кукурузную крупу и снова замешиваем тесто. Даем постоять пять минут.
Наливаем в сковородку растительное масло.
Тесто переливаем в большую плоскую тарелку, в которой легко уместится целый банан.
В такого же размера тарелку насыпаем 30 г муки.
Слегка насаживаем банан на длинные шпажки с двух сторон. Панируем в муке, держась руками за шпажки с обеих сторон банана и прокручивая фрукт в тарелке с мукой.
Выкладываем банан в муке на тарелку с тестом. Хорошенько поливаем банан тестом сверху.
Прокручиваем банан в тарелке с тестом, держась за шпажки, чтобы тесто распределилось по фрукту равномерно.
Опускаем банан на шпажках в горячее масло.
Обжариваем десерт до золотистого цвета со всех сторон и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.
Повторяем те же этапы с остальными бананами.
Фишка от шефа:
Иногда производители добавляют в сгущенку крахмал, но это по технологии приготовления неправильно. Проверить, качественный у сгущенки состав или нет, можно, капнув в сгущенку йод. Если проявится синий цвет, это будет говорить о том, что сгущенка содержит крахмал.
Замешиваем в сгущенку какао до однородной массы.
Поливаем бананы шоколадной сгущенкой.
Сервировка:
Подаем банан с шариком мороженого.
Украшаем десерт листиками свежей мяты.
Приятного аппетита!
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.