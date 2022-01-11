Разгрузка после праздников: банановый хот-дог от Бельковича

На четыре порции у Александра Бельковича ушло 274 рубля.

Способ приготовления:

Чистим банан так, чтобы его не сломать.

Приправу «имбирный лимон» замешиваем с 30 мл воды и обваливаем в ней бананы.

В молоко разбиваем яйцо и взбиваем венчиком.

Добавляем в молочно-яичную смесь разрыхлитель и сахар. Тщательно перемешиваем.

Постепенно всыпаем 100 г пшеничной муки, замешиваем до однородности.

Затем постепенно всыпаем кукурузную крупу и снова замешиваем тесто. Даем постоять пять минут.

Наливаем в сковородку растительное масло.

Тесто переливаем в большую плоскую тарелку, в которой легко уместится целый банан.

В такого же размера тарелку насыпаем 30 г муки.

Слегка насаживаем банан на длинные шпажки с двух сторон. Панируем в муке, держась руками за шпажки с обеих сторон банана и прокручивая фрукт в тарелке с мукой.

Выкладываем банан в муке на тарелку с тестом. Хорошенько поливаем банан тестом сверху.

Прокручиваем банан в тарелке с тестом, держась за шпажки, чтобы тесто распределилось по фрукту равномерно.

Опускаем банан на шпажках в горячее масло.

Обжариваем десерт до золотистого цвета со всех сторон и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишний жир.

Повторяем те же этапы с остальными бананами.

Фишка от шефа:

Иногда производители добавляют в сгущенку крахмал, но это по технологии приготовления неправильно. Проверить, качественный у сгущенки состав или нет, можно, капнув в сгущенку йод. Если проявится синий цвет, это будет говорить о том, что сгущенка содержит крахмал.

Замешиваем в сгущенку какао до однородной массы.

Поливаем бананы шоколадной сгущенкой.

Сервировка:

Подаем банан с шариком мороженого.

Украшаем десерт листиками свежей мяты.

Приятного аппетита!

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