Рецепты блюд из разных стран мира

Домашняя буженина по-русски

НАДО (на 6 порций): 1 кг свиного окорока (можно заменить на шею) · головка чеснока · 4 лавровых листа · 2 ст. ложки горчицы · 1 ч. ложка соли · черный перец.

ГОТОВИМ:

Мясо моем и сушим. Чеснок чистим. Половину давим в прессе, половину режем пластинами. Делаем в мясе проколы и вставляем пластины чеснока. Смазываем мясо горчицей. Лавровый лист измельчаем, смешиваем с солью, перцем и чесноком. Натираем этой смесью мясо. Максимально герметично заворачиваем мясо в фольгу. Убираем в холодильник на 12 часов. Запекаем при температуре 180 °С 1 час. Затем даем мясу остыть прямо в фольге, после чего убираем в холодильник на 4 часа для уплотнения. Нарезаем на слайсы и подаем.

Испанская паэлья с морепродуктами

НАДО (на 4 порции): 250 г риса (желательно с пометкой «для паэльи» на упаковке) · 1 л рыбного бульона (сварите заранее из головы и обрезков или используйте кубик) · 3 ст. л оливкового масла · 5 тигровых креветок · 50 г замороженных кальмаров · 140 г мидий в раковинах · 200 г протертых томатов (1/2 банки) · 130 г стручковой фасоли · 4 ниточки шафрана (или пара щепоток куркумы) · маленький пучок петрушки · 1 ч. ложка сушеной паприки · 1 перец чили · 4 зубчика чеснока · соль · перец · лимон.

ГОТОВИМ:

На сковороде греем оливковое масло и кладем чеснок на 1 минуту, затем его вынимаем. Кладем неочищенные креветки и жарим по 3 минуты с обеих сторон под крышкой. Мидии кладем в отдельный сотейник и прогреваем без воды под крышкой на сильном огне 4 минуты, помешивая, чтобы открылись створки. Сбрызгиваем лимонным соком и отправляем на сковороду к креветкам, жарим 2 минуты и снимаем с огня, перекладываем в миску. Отдельно отвариваем щупальца кальмаров 2 минуты. На сковороду помещаем протертые томаты, прогреваем и кладем фасоль. Добавляем нарезанный чили без семян, тушим 2 минуты. Наливаем стакан бульона, доводим до кипения и добавляем рис, разравниваем. Добавляем 2 стакана бульона. Готовим 20 минут, сначала на среднем, а последние 10 минут на тихом огне. В середине пробуем на соль и добавляем шафран, паприку, черный перец. Когда рис будет почти готов (добавляйте бульон по необходимости), выкладываем сверху морепродукты и накрываем крышкой. Даем блюду отдохнуть 5 — 10 минут, посыпаем петрушкой и подаем прямо в сковороде с дольками лимона.

Американский чаудер

Наваристый суп на сливках.

НАДО (на 6 порций): 500 г морского коктейля · 200 г бекона · 25 г сливочного масла · 1 луковица · 2 стебля сельдерея · 250 мл куриного бульона · 800 мл молока · 500 г картофеля · стакан сливок · 2лавровых листа · соль · перец · 1 ст. ложка муки.

ГОТОВИМ:

Бекон мелко режем, обжариваем в большом сотейнике минуту. Добавляем сливочное масло. Лук и сельдерей мелко режем, отправляем в сотейник и томим пару минут. Добавляем муку, перемешиваем, готовим 2 минуты. Картофель режем кубиками, отправляем в сотейник. Добавляем лавровый лист, молоко и бульон, варим 15 минут. Добавляем морской коктейль (крупные фрагменты нарезаем), доводим до кипения, вливаем сливки, варим 4 минуты. Подсаливаем, перчим, подаем.

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