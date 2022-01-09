И на гарнир, и просто так: как приготовить румяную и ароматную картошку по-деревенски, рассказал Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко рассказал на своем YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко», как приготовить румяную и очень аппетитную картошку по-деревенски.

«Это будет отличная альтернатива картофелю фри», — заметил кулинар.

Ингредиенты: картофель, чеснок, сушеный розмарин, соль, растительное масло.

Картофель разрезать на дольки. Сложить на полотенце, чтобы впиталась влага со срезов. Можно их накрыть салфеткой и оставить на два-три часа.

Как только картофельные дольки подсохли, отправить их в миску.

Четыре зубчика чеснока мелко порубить и добавить к картофелю. Через пресс не давить! Тогда сгорит чеснок в духовке.

Хорошенько полить растительным маслом, перемешать, чтобы каждая долька обвалялась в масле.

Выложить дольки на противень, застеленный пергаментом. Между дольками должно быть небольшое расстояние, чтобы горячий воздух обхватывал их. Посолить только на противне.

Посыпать розмарином и отправить в печь на 20-25 минут на максимальной температуре. Желательно противень поставить выше центра, ближе к нагревательному элементу, чтобы картофель сверху получал интенсивный нагрев.

«Все бытовые духовки греют неравномерно, поэтому в процессе нужно будет смотреть и поворачивать противень, чтобы все дольки были с корочкой», — прокомментировал Емельяненко.

Готово!

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!