«У вас есть творог? Будет и вкусняшка»: как делает вкусные и простые слойки-цветочки из покупного теста Емельяненко

Известный телеповар Василий Емельяненко на YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как сделать очень простые, но при этом красивые и аппетитные слойки-цветочки из дрожжевого слоеного теста.

«У вас есть творог? Будет и вкусняшка», — пообещал шеф Емельяненко.

Ингредиенты: дрожжевое слоеное тесто — 2 листа, джем, творог — 250-300 г, сметана — 1 ст. ложка, яйцо — 1 шт., молоко — 50 мл.

В миску с творогом отправить столовую ложку сметаны и по вкусу добавить сахар. В пиалу разбить яйцо, налить немного молока, взбить до однородного состояния. Пекарским кольцом на тесте вырезать кружочки. Дном маленькой чашки придавить середину кружочка, тем самым делая небольшое углубление для начинки. По краям сделать несколько надрезов и края слегка слепить так, чтобы получились лепестки.

Цветочек из теста переложить на противень, покрытый пергаментом, сверху выложить творог, на творог — джем. Тесто смазать взбитым яичным желтком и отправить запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Готовые слойки посыпать сахарной пудрой и подать к столу.

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