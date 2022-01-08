«Творог должен преобладать»: Наталия Антонова поделилась рецептом ленивых вареников

Артистка Наталия Антонова разместила в своем микроблоге инструкцию к приготовлению ленивых вареников.

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» любит баловать своих домашних вкусными блюдами. Однако не всегда Антоновой хочется тратит много времени на готовку. А ленивые вареники – вкусное и быстрое лакомство для всей семьи.

Знаменитость взяла 500 граммов творога, два яйца, 200 граммов муки, соль и сахар по вкусу.

«Муку регулируем сами, много муки — плохо, творог должен преобладать. Главный герой в этом рецепте творог, я беру 9%», – отметила Наталия.

Антонова предложила смешать все ингредиенты и выложить массу на присыпанную мукой поверхность. Далее необходимо сформировать колбаску и порезать ее на равные части. Затем сформировать из них вареники и отправить их в кипящую воду.

Когда вареники всплывут, их надо срочно доставать из воды.

«Добавить кусочек сливочного масла, сметанки или варенья. Приятного аппетита!», – пожелала Наталия.

Напомним, ранее Наталия Антонова оставила рецепт творожно-тыквенной запеканки на своей странице в Instagram. Актриса выкладывала начинку слоями до полного расхода ингредиентов.

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