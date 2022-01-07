Три вида праздничных канапе от Бельковича: в закусках используется рыба, ветчина, сыр, томаты

Блюдо готовится очень быстро и просто.

Телеповар Саша Белькович рассказал в личном блоге, как быстро и просто сделать праздничные канапе.

Все ингредиенты нарезать крупными кубиками одного размера.

Ингредиенты для 1 канапе: лосось малосоленый 200 гр., картошка отварная 300 гр., огурец маринованный 150 гр., лук красный маринованный. Маринад: лук красный, соль, сахар, уксус по вкусу.

Сварить и остудить картошку. Замариновать красный лук: нарезать кольцами, ошпарить горячей водой, просушить, добавить соль, сахар и уксус по вкусу. Его поместить между огурцом и картошкой.

Нанизать на шпажку в последовательности: картошка, лук, огурец, рыбка.

Ингредиенты для 2 канапе: ветчина 150 гр., сыр 150 гр., ананас 100 гр., болгарский перец 200 гр.

Нанизать на шпажку в последовательности: ананас, ветчина, болгарский перец и сыр.

Ингредиенты для 3 канапе: сыр моцарелла 10 шариков, чери помидоры 10 шт., хлеб 5 кусков, зелень 10 гр.

Подсушить на сковороде хлеб. Нанизать на шпажку в последовательности: жареный хлеб, моцарелла, листочек зелени, томат.

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