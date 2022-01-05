«Похмельная похлебка»: как приготовить бодрящий суп из квашеной капусты, рассказал Белькович

Саша Белькович на своем кулинарном YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как быстро и аппетитно приготовить суп из квашенной капусты. Он его назвал «похмельной похлебкой».

Ингредиенты на 5 порций: свинина копченая ребра (или просто грудинка) 380 гр., капуста квашеная 450 гр., лук репчатый 1 шт., чеснок 2 зубчик, перец чили по вкусу, томатная паста 80 гр., лук зеленый 20 гр., лапша 100 гр., яйцо 5 шт., соль/перец по вкусу, масло растительное (для жарки) 30 гр.

Первым делом мясо положить в кастрюлю с водой. Отправить вариться.

Нарезать лук-репку, чеснок и чили перец. Квашенную капусту порубить.

Опустить яйца в кипящую, сильносоленую воду на 5 минут, после чего охладить холодной водой.

Нарезанные овощи обжарить на растительном масле, далее добавить томатную пасту и пассировать вместе с ней еще пару минут (можно добавить пару ложек бульона).

Положить квашеную капусту (прямо с рассолом), немного потушить и добавить туда бульон.

Готовое мясо разрезать на крупные кусочки и отравить в суп (ребра можно оставить на сервировку).

Посолить и поперчить. Как капуста станет мягкой, добавить лапшу и довести до готовности.

Яйцо очистить и разрезать пополам.

Лук зеленый нарубить. Налить суп в тарелку, сверху положить ребрышко, яйцо и посыпать луком.

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