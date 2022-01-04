Это не пицца, тесто – из творога: как приготовить вкусную пиццетту на сковороде с лососем по Бельковичу

Телеповар Саша Белькович рассказал в личном блоге, как приготовить быстро и просто нежную пиццетту из творога и лосося.

Ингредиенты: творог 500 гр., мука 2 ст. ложки, яйцо 1 шт., твердый сыр 50 гр., лосось 100 гр., зелень микс 20 гр., творожный сыр 100 гр., соль по вкусу, растительное масло для жарки.

В миску выложить творог, муку, соль, сыр, зелень, яйцо и перемешать. Разогреть сковороду, налить в нее масло, выложить творожную массу и распределить по всей сковороде ровным слоем.

Обжарить с двух сторон. Готовую лепешку выложить на тарелку, смазать творожным сыром, сверху разложить лосось и немного зелени.

«Смотрите, как просто и как вкусно!» — заметил Белькович.

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