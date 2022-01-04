«Щи похмельные»: как приготовить на скорую руку и без мяса суп из квашеной капусты по Бельковичу

На заправку пойдет бекон или любое другое сало.

Телеповар Саша Белькович поделился в личном блоге рецептом супа, который он назвал «щи похмельные».

«Отличный рецепт и, главное, на скорую руку!» — сказал телеповар.

Ингредиенты: лук 1 шт., капуста квашеная 1 кг, томаты в собственном соку 150 гр., картошка 3 шт., бекон 150 гр., горчица, зелень, сметана.

Обжарить лук, затем добавить бекон, через 2-3 минуты бросить капусту и томаты, пусть все потушится. Постепенно вливать воду, пока готовится капуста.

За 20 мин до готовности положить картофель. А в конце довести щи до вкуса сахаром, солью и ложечкой горчицы.

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