«Щедро посыпать любимым тертым сыром»: Наталья Антонова приготовила жульен

Исполнительница главной роли в сериале «Дыши со мной» Наталья Антонова поделилась рецептом с использованием грибов и курицы. Знаменитость испекла жульен.

Для приготовления жульена актрисе понадобились 100 граммов грибов (шампиньоны), 200 граммов куриного филе, репчатый лук, 100 миллилитров молока, щепотка мускатного ореха, чайная ложка муки, сыр, 25 граммов сливочного масла, соль и перец по вкусу.

Антонова пожарила и потомила, постоянно мешая на растопленном сливочном масле муку с небольшой щепоткой мускатного ореха. Затем влила туда теплое молоко. Все ингредиенты актриса помешивала до загустения и сняла с огня. Так получился соус бешамель.

Далее Наталия нарезала куриное филе соломкой, после чего обжарила курицу на растительном масле. На это ушло около пяти минут.

«Нашинковать шампиньоны некрупной соломкой. Пассеровать грибы в течение пяти минут», – отметила Наталья.

Далее актриса измельчила лук.

«Смешать в порционных формочках для запекания обжаренные грибы с курицей и луком. Залить компоненты соусом бешамель и щедро посыпать любимым тертым сыром. Накрыть формочку фольгой и отправить в духовку на 35 мин. Температура запекания – не более 180 градусов», – резюмировала актриса.

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