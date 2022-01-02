«Когда оливье приелся»: как приготовить вкусный салатик с кукурузой, тунцом, огурчиком по Емельяненко

Телеповар Василий Емельяненко на своем кулинарном YouTube-шоу «Шеф-повар Василий Емельяненко» рассказал, как приготовить вкусный салатик с кукурузой и тунцом.

«Когда оливье уже приелся и селедки под шубой больше не хочется, предлагаю рецепт быстрого и очень вкусного салата на праздничный стол! Блюдо также приятно вас удивит своим неповторимым вкусом и простотой приготовления», — сказал шеф.

Ингредиенты: тунец консервированный — 2 банки, кукуруза консервированная — 1 банка, огурцы квашеные малосольные — 2 шт., лук красный — 1 шт., яйца вареные — 3 шт., чеснок — 1 маленький зубчик, лимонный сок, майонез – 1,5 ст. ложки, укроп, соль — по вкусу, перец — по вкусу, красная икра, кунжут.

Тонкими полукольцами нарезать лук, очистить от кожицы огурчики и нарезать их мелкими кубиками. Мелко нарезать укроп. Соединить в миске кукурузу, тунец, нарезанные огурчики, лук и укроп.

Вилкой размять вареные яйца, положить туда же. В салат отправить мелко нарезанный зубчик чеснока, сбрызнуть лимонным соком, заправить майонезом. По вкусу посолить, поперчить, размешать.

Выложить на красивую тарелку, украсить красной икрой, веточками укропа и посыпать жареным кунжутом.

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