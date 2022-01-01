«Аромат бесподобный! Вкус – еще лучше!»: как пожарить филе курицы в слоеном тесте по Бельковичу

Понадобятся еще лук и грибы.

Саша Белькович рассказал в личном блоге, как можно вкусно пожарить куриное филе в слоеном тесте.

«Аромат бесподобный! Вкус – еще лучше!» — похвалил свое блюдо Саша Белькович.

Ингредиенты на 4 порции: тесто слоенное 250 гр., мука 30 гр., масло сливочное 30 гр., грибы шампиньоны 120 гр., лук репчатый 60 гр., бекон 80 гр., филе малое 400 гр., специи «итальянские травы» по вкусу, соль/перец по вкусу, яйцо куриное 1 шт.

Разморозить тесто. Сделать начинку: поставить сковородку разогреваться и нарезать лук тонкими полукольцами, а грибы слайсами. Обжарить на сливочном масле сначала лук, после того как он закарамелизировался, отправить туда грибы. Посолить, поперчить, обжарить до готовности.

Выложить в миску и остудить.

Филе грудки быстро обжарить на раскаленной сковородке и обязательно добавить щепотку прованских трав и щепотку соли.

Обжаривать только до золотистой корочки, внутри филе остается сырым.

Раскатать тесто, разделить на 4 части. Разрезать бекон на 2 части.

На тесто выложить сначала бекон, далее лук с грибами, сверху — курочку, края смазать яйцом и завернуть тесто сначала с одного края, потом с другого, чтобы шов был сверху.

Переложить на противень. Смазать со всех сторон яйцом и отправить в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Дать остыть 5 минут и можно подавать к столу.

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