Орбитальная «селедка под шубой»: космонавты приготовили традиционный салат на МКС

Традиции российского Нового года сильны не только на Земле, но и в космосе.

30 декабря космонавт Антон Шкаплеров, который находится на МКС, выложил в социальные сети ролик, как он с коллегой Петром Дубровым готовит в невесомости «селедку под шубой».

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У летчиков в распоряжении оказались консервы с сельдью и картофельным пюре, пакетированные свекла, морковь, омлет и майонез, а также луковица.

Видео началось с того, что у космонавтов даже нет тарелки в привычном понимании. Чтобы приготовить салат, они сначала соорудили для него емкость из подручных материалов.

Первым слоем пилоты уложили рыбу, правда, она стремилась плавать в невесомости и с трудом держалась на дне «тарелки». Затем настала очередь почистить и порезать лук, но оба процесса пришлось выполнить внутри пакета, чтобы кусочки овоща не разлетелись по станции.

Лук уложили вторым слоем, а картофельное пюре — третьим. Промазали все майонезом, а затем на него уложили морковку и омлет. Снова слой майонеза, и сверху уложили свеклу. Для украшения салата использовали оливки, хоть их и нет в классическом рецепте.

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