Вкус получается более ярким: как приготовить оливье с языком, грибочками и хреном, рассказал Белькович

Саша Белькович поделился в личном блоге рецептом вкусного оливье с изюминкой. В праздничный день он предложил класть в салат вместо мяса или колбасы язык, а также приправлять хреном.

Благодаря этому привычная закуска становится более яркой на вкус и уходит со стола моментально.

Ингредиенты: опята маринованные – 200 г, язык говяжий – 150 г, морковь – 2 шт., картофель – 2 шт., яйцо отварное – 2 шт., корнишоны – 100 г, горошек мороженый – 120 г, майонез – 160 г, хрен – 5 г, горчица – 5 г, соль и перец – по вкусу.

Язык и яйцо отварить. Морковь, картофель запечь в фольге с солью и перцем. Горошек зеленый ошпарить кипятком. Для заправки смешать майонез, хрен, горчицу, специи. Овощи, яйцо, язык нарезать кубиком. Все ингредиенты смешать, а грибочки рассыпать сверху салата.

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