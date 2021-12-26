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Вкусное оливье с интересным соусом: Белькович запекает в фольге овощи и капает мандаринового сока

В базе своей салат имеет классический состав.

Вкусное оливье с интересным соусом: Белькович запекает в фольге овощи и капает мандаринового сока
Саша Белькович. Кадр из YouTube-канала Sasha Belkovich

Телеповар Саша Белькович поделился в личном блоге рецептом оливье с интересным соусом, который дает салату особую изюминку.

Ингредиенты: говядина готовая 200 гр. или колбаса вареная 250 гр., морковь 2 шт., картофель 2 шт., яйцо отварное 2 шт., корнишоны 100 гр., горошек мороженый 120 гр., майонез 80 гр., сметана 80 гр., сок одного мандарина, соль и перец по вкусу.

Говядину, морковь, картофель запечь в фольге с солью и перцем. Яйцо отварить. Горошек зеленый ошпарить кипятком. Все ингредиенты нарезать кубиком. Для соуса смешать сметану, майонез, сок мандарина и специи. Заправить овощи, размешать. Готово!

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