Вкусное оливье с интересным соусом: Белькович запекает в фольге овощи и капает мандаринового сока

Телеповар Саша Белькович поделился в личном блоге рецептом оливье с интересным соусом, который дает салату особую изюминку.
Ингредиенты: говядина готовая 200 гр. или колбаса вареная 250 гр., морковь 2 шт., картофель 2 шт., яйцо отварное 2 шт., корнишоны 100 гр., горошек мороженый 120 гр., майонез 80 гр., сметана 80 гр., сок одного мандарина, соль и перец по вкусу.
Говядину, морковь, картофель запечь в фольге с солью и перцем. Яйцо отварить. Горошек зеленый ошпарить кипятком. Все ингредиенты нарезать кубиком. Для соуса смешать сметану, майонез, сок мандарина и специи. Заправить овощи, размешать. Готово!
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