«Просто удивительный рецепт!»: как сделать на Новый год картофель под икрой и сметаной по Ивлеву

Закуска довольно простая и в то же время изысканная.

Константин Ивлев на своем кулинарном YouTube-шоу Ivlev Chef Channel поделился рецептом интересной закуски из мини-картофеля со сметаной и черной икрой.

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«Просто удивительный рецепт!» — заявил шеф-повар.

Ингредиенты: мини-картофель – 40 г, сметана – 15 г, черная икра – 15 г, шнитт-лук – 1 г, опилки.

Отварить картошку в мундире, сверху каждого клубня сделать крестообразные надрезы и сдавить по кругу, чтобы они раскрылись. Положить в получившуюся выемку ложечку сметаны и сверху икру. Посыпать луком.

Ивлев предложил интересную подачу. В стеклянную банку насыпал крупную соль. Посадил каждую картошку на вилку и воткнул в соль, поставил на стол.

Чтобы закуска приобрела подкопченый вкус, Константин Ивлев воспользовался специальным приспособлением под названием смокинг ган, наполнил его опилками и подкоптил под стеклянной чашей дымом.

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