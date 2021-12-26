«Просто удивительный рецепт!»: как сделать на Новый год картофель под икрой и сметаной по Ивлеву

Константин Ивлев на своем кулинарном YouTube-шоу Ivlev Chef Channel поделился рецептом интересной закуски из мини-картофеля со сметаной и черной икрой.
«Просто удивительный рецепт!» — заявил шеф-повар.
Ингредиенты: мини-картофель – 40 г, сметана – 15 г, черная икра – 15 г, шнитт-лук – 1 г, опилки.
Отварить картошку в мундире, сверху каждого клубня сделать крестообразные надрезы и сдавить по кругу, чтобы они раскрылись. Положить в получившуюся выемку ложечку сметаны и сверху икру. Посыпать луком.
Ивлев предложил интересную подачу. В стеклянную банку насыпал крупную соль. Посадил каждую картошку на вилку и воткнул в соль, поставил на стол.
Чтобы закуска приобрела подкопченый вкус, Константин Ивлев воспользовался специальным приспособлением под названием смокинг ган, наполнил его опилками и подкоптил под стеклянной чашей дымом.
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