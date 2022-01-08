Разгрузочные дни: рецепты легких блюд

Легкие блюда для начала января.

Коулслоу

Аппетитный американский салат из капусты поможет вернуть былую форму после новогоднего обжорства.

НАДО (на 4 — 6 порций):

1 кг белокочанной капусты ·

1/2 кг краснокочанной капусты · 2 морковки · пучок зеленого лука. Заправка: 2/3 стакана натурального йогурта · 1 ст. ложка горчицы с зернами · 2 ч. ложки лимонного сока · соль · перец · пара щепоток сахара.

ГОТОВИМ:

Капусту шинкуем максимально тонко и мелко, морковь натираем на крупной терке. Мнем капусту руками, чтобы она пустила сок. Добавляем лук, перемешиваем. Готовим заправку и заправляем салат непосредственно перед подачей.

Жареные креветки в апельсиновом соусе

НАДО (на 2 порции): 300 г неочищенных креветок · 3 зубчика чеснока · 60 г сливочного масла · 1 апельсин · маленький пучок петрушки · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Чистим креветки, оставляя хвостик. Делаем надрез вдоль спины и удаляем пищевод (темная ниточка). Натираем цедру с апельсина, выжимаем сок. Растапливаем на сковороде сливочное масло. Кладем нарезанный чеснок и жарим 30 секунд. Добавляем нарубленную петрушку, цедру и сок. Увариваем около 5 мин. до загустения. Кладем креветки. Подсаливаем и перчим. Готовим 2 минуты с каждой стороны. Подаем с рисом на гарнир или как горячую закуску.

Мерджимек чорбасы

Турецкий чечевичный супчик.

НАДО (на 6 порций): 200 г красной или оранжевой чечевицы · 2 луковицы · 2 морковки · 1 литр воды · 1 ч. ложка сушеной мяты · 1/3 ч. ложки молотого чили · 2,5 ч. ложки соли · сок половинки лимона · 100 г сливочного масла.

ГОТОВИМ:

В кастрюльке растапливаем сливочное масло и обжариваем мелко нарезанный лук и натертую морковь около 5 минут. Добавляем промытую чечевицу, заливаем холодной водой, доводим до кипения и варим 15 минут на медленном огне под крышкой. Добавляем соль, чили, мяту и пробиваем погружным блендером. Варим еще пару минут и выключаем огонь. Добавляем лимонный сок, перемешиваем и подаем с белым хлебом или сухариками.

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