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Веселые коктейли для главной вечеринки года

С Новым годом!

Веселые коктейли для главной вечеринки года
Рецепты коктейлей на Новый год. Фото: Shutterstock

Мандариновый с бурбоном

Мандариновый с бурбоном. Фото: Shutterstock
Мандариновый с бурбоном. Фото: Shutterstock

НАДО (на 2 порции): 80 мл бурбона · 20 мл сахарного сиропа* · 80 мл свежевыжатого мандаринового сока · 2 щепотки молотой корицы · 2 щепотки молотого имбиря · 4 звездочки бадьяна · 2 палочки корицы · 8 кубиков льда.

ГОТОВИМ:

  1. Выжимаем сок из мандаринов.
  2. Берем шейкер (или просто чистую банку с крышкой), кладем в него лед, имбирь, молотую корицу, наливаем бурбон, сироп, мандариновый сок.
  3. Закрываем крышкой и трясем.
  4. В бокалы кладем лед, добавляем содержимое шейкера через ситечко.
  5. Украшаем палочкой корицы и подаем.

*Смешайте сахар и воду в пропорции 1:1 и варите до растворения сахара. Либо используйте готовый мандариновый сироп.

Безалкогольная пина колада

Безалкогольная пина колада. Фото: Shutterstock
Безалкогольная пина колада. Фото: Shutterstock

НАДО (на 2 порции): 200 мл холодного кокосового молока · 200 г мякоти свежего или консервированного ананаса · 200 мл холодного ананасового сока · лед для подачи.

ГОТОВИМ:

  1. Ананас режем произвольными кусочками.
  2. Пробиваем в блендере ананас, кокосовое молоко и ананасовый сок.
  3. В большой стакан или бокал кладем несколько кубиков льда, наливаем содержимое блендера, украшаем кусочками ананаса.

Беллини

Беллини. Фото: Shutterstock
Беллини. Фото: Shutterstock

Зимняя версия знаменитого коктейля — вместо свежих персиков используем персиковый сок.

НАДО (на 2 порции): 200 мл ледяного шампанского (лучше брют) · 100 мл охлажденного персикового сока с мякотью.

ГОТОВИМ:

  1. Наливаем в бокалы сок.
  2. Добавляем шампанское и сразу подаем.

Гранатовый с шампанским

Гранатовый с шампанским. Фото: Shutterstock
Гранатовый с шампанским. Фото: Shutterstock

НАДО (на 2 порции): 2 ч. ложки зерен граната · 240 мл ледяного шампанского · 2 ч. ложки гранатового сока · 2 ч. ложки смородинового ликера.

ГОТОВИМ:

  1. Кладем в бокалы зерна граната.
  2. Наливаем шампанское, гранатовый сок и смородиновый ликер.

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