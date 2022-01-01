Веселые коктейли для главной вечеринки года

Мандариновый с бурбоном
НАДО (на 2 порции): 80 мл бурбона · 20 мл сахарного сиропа* · 80 мл свежевыжатого мандаринового сока · 2 щепотки молотой корицы · 2 щепотки молотого имбиря · 4 звездочки бадьяна · 2 палочки корицы · 8 кубиков льда.
ГОТОВИМ:
- Выжимаем сок из мандаринов.
- Берем шейкер (или просто чистую банку с крышкой), кладем в него лед, имбирь, молотую корицу, наливаем бурбон, сироп, мандариновый сок.
- Закрываем крышкой и трясем.
- В бокалы кладем лед, добавляем содержимое шейкера через ситечко.
- Украшаем палочкой корицы и подаем.
*Смешайте сахар и воду в пропорции 1:1 и варите до растворения сахара. Либо используйте готовый мандариновый сироп.
Безалкогольная пина колада
НАДО (на 2 порции): 200 мл холодного кокосового молока · 200 г мякоти свежего или консервированного ананаса · 200 мл холодного ананасового сока · лед для подачи.
ГОТОВИМ:
- Ананас режем произвольными кусочками.
- Пробиваем в блендере ананас, кокосовое молоко и ананасовый сок.
- В большой стакан или бокал кладем несколько кубиков льда, наливаем содержимое блендера, украшаем кусочками ананаса.
Беллини
Зимняя версия знаменитого коктейля — вместо свежих персиков используем персиковый сок.
НАДО (на 2 порции): 200 мл ледяного шампанского (лучше брют) · 100 мл охлажденного персикового сока с мякотью.
ГОТОВИМ:
- Наливаем в бокалы сок.
- Добавляем шампанское и сразу подаем.
Гранатовый с шампанским
НАДО (на 2 порции): 2 ч. ложки зерен граната · 240 мл ледяного шампанского · 2 ч. ложки гранатового сока · 2 ч. ложки смородинового ликера.
ГОТОВИМ:
- Кладем в бокалы зерна граната.
- Наливаем шампанское, гранатовый сок и смородиновый ликер.
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