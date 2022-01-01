Веселые коктейли для главной вечеринки года

Мандариновый с бурбоном

НАДО (на 2 порции): 80 мл бурбона · 20 мл сахарного сиропа* · 80 мл свежевыжатого мандаринового сока · 2 щепотки молотой корицы · 2 щепотки молотого имбиря · 4 звездочки бадьяна · 2 палочки корицы · 8 кубиков льда.

ГОТОВИМ:

Выжимаем сок из мандаринов. Берем шейкер (или просто чистую банку с крышкой), кладем в него лед, имбирь, молотую корицу, наливаем бурбон, сироп, мандариновый сок. Закрываем крышкой и трясем. В бокалы кладем лед, добавляем содержимое шейкера через ситечко. Украшаем палочкой корицы и подаем.

*Смешайте сахар и воду в пропорции 1:1 и варите до растворения сахара. Либо используйте готовый мандариновый сироп.

Безалкогольная пина колада

НАДО (на 2 порции): 200 мл холодного кокосового молока · 200 г мякоти свежего или консервированного ананаса · 200 мл холодного ананасового сока · лед для подачи.

ГОТОВИМ:

Ананас режем произвольными кусочками. Пробиваем в блендере ананас, кокосовое молоко и ананасовый сок. В большой стакан или бокал кладем несколько кубиков льда, наливаем содержимое блендера, украшаем кусочками ананаса.

Беллини

Зимняя версия знаменитого коктейля — вместо свежих персиков используем персиковый сок.

НАДО (на 2 порции): 200 мл ледяного шампанского (лучше брют) · 100 мл охлажденного персикового сока с мякотью.

ГОТОВИМ:

Наливаем в бокалы сок. Добавляем шампанское и сразу подаем.

Гранатовый с шампанским

НАДО (на 2 порции): 2 ч. ложки зерен граната · 240 мл ледяного шампанского · 2 ч. ложки гранатового сока · 2 ч. ложки смородинового ликера.

ГОТОВИМ:

Кладем в бокалы зерна граната. Наливаем шампанское, гранатовый сок и смородиновый ликер.

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