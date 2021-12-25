Идея новогодних бутербродов: как их вкусно приготовить в духовке из рыбы с лучком и сыром по Емельяненко

Ингредиенты в закуске простые, а вкус у блюда – приятный, сочный.

Василий Емельяненко на своем кулинарном проекте YouTube Gadget Chef поделился идеей новогодних бутербродов. Телеповар делает их из сырого минтая, запекая в духовке с луком и сыром. Можно использовать другую рыбу на свой вкус.

Ингредиенты: филе минтая — несколько штук, хлеб — пять кусочков, лук — одна штука, майонез — одна-две столовые ложки, сыр — по вкусу, перец дробленый — по вкусу, соль — по вкусу.

Филе минтая нарезать мелкими кубиками. Лук нашинковать полукольцами, смешать с рыбой. Поперчить, посолить. Добавить майонез. Тщательно перемешать. Выложить смесь на кусочки хлеба. Сверху посыпать тертым сыром. Поставить в духовку на семь минут при температуре 200 градусов.

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