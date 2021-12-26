Перепелки с гранатовым соусом: как приготовить любимое блюдо Хюррем султан

В турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли лакомилась угощениями, которые когда-то вкушала любимая хасеки султана Сулеймана.

В турецком сериале «Великолепный век» сценаристы постарались воссоздать не только быт в гареме султана Сулеймана, они также рассказали и о привычках его семьи. К примеру, что любили, и что носили султанши великой османской империи.

Особое внимание создатели сериала уделили рецептам. Так, к примеру, поклонники узнали, что Хюррем султан просто обожала перепелку с гранатовым соусом. А как готовить это блюдо, которое может стать украшением новогоднего стала? Читайте в материала сайта Teleprogramma.pro.

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Сначала на базар

Рецепт это блюда прост! А вот и необходимые ингредиенты:

4 перепелки;

2 зубка чеснока;

1 чайная ложка молотой корицы;

по 1 шт. апельсина и граната;

30 г меда;

120 мл оливкового масла:

соль и тимьян – по вкусу;

Для приготовления соуса потребуется – 400 мл гранатового сока



2 ложки сахара и 50 мл бальзамического уксуса.

Ну а потом?

На мелкой терке измельчить цедру с апельсина и чеснок. Перепелов сложить в чашку добавить все специи, половину уксуса и сок апельсина и убрать в прохладное место на пару часов. Затем противень смазать маслом и уложить перепелок.

Запекать при 180 градусах 25 минут. В это в сотейник вылить сок, добавить сахар и оставшийся уксус и постоянно помешивая проварить соус в течение 7 минут.

Перепелок достать из духовки, залить соусом и запекать еще в течение 15 минут. При подаче украсить зернами граната.

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