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Перепелки с гранатовым соусом: как приготовить любимое блюдо Хюррем султан

В турецком сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли лакомилась угощениями, которые когда-то вкушала любимая хасеки султана Сулеймана.

Перепелки с гранатовым соусом: как приготовить любимое блюдо Хюррем султан
Мерьем Узерли и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

В турецком сериале «Великолепный век» сценаристы постарались воссоздать не только быт в гареме султана Сулеймана, они также рассказали и о привычках его семьи. К примеру, что любили, и что носили султанши великой османской империи.

Особое внимание создатели сериала уделили рецептам. Так, к примеру, поклонники узнали, что Хюррем султан просто обожала перепелку с гранатовым соусом. А как готовить это блюдо, которое может стать украшением новогоднего стала? Читайте в материала сайта Teleprogramma.pro.

Сначала на базар

Рецепт это блюда прост! А вот и необходимые ингредиенты:

  • 4 перепелки;
  • 2 зубка чеснока;
  • 1 чайная ложка молотой корицы;
  • по 1 шт. апельсина и граната;
  • 30 г меда;
  • 120 мл оливкового масла:
  • соль и тимьян – по вкусу;

Для приготовления соуса потребуется – 400 мл гранатового сока

  • 2 ложки сахара и 50 мл бальзамического уксуса.

Ну а потом?

На мелкой терке измельчить цедру с апельсина и чеснок. Перепелов сложить в чашку добавить все специи, половину уксуса и сок апельсина и убрать в прохладное место на пару часов. Затем противень смазать маслом и уложить перепелок.

Запекать при 180 градусах 25 минут. В это в сотейник вылить сок, добавить сахар и оставшийся уксус и постоянно помешивая проварить соус в течение 7 минут.

Перепелок достать из духовки, залить соусом и запекать еще в течение 15 минут. При подаче украсить зернами граната.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли и Халит Эргенч
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

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