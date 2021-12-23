«С капустой и рыбой на скорую руку»: Валерия поделилась рецептом маминого пирога

Певица поэтапно расписала на личной странице в Instagram приготовление сытного блюда.

Исполнительница Валерия недавно навестила свою любимую мамочку Галину Перфилову. В гостях у родительницы артистка вместе с мужем отведали пирог с капустой и рыбой. Блюдо так понравилось Валерии, что она поделилась его рецептом.

Певица отметила, что ее мама берет для теста два куриных яйца и разбивает их в емкость для взбивания. Затем к ним Галина Николаевна добавляет столовую ложку сахара и 1/4 ложку соли.

Необходимо перемешать венчиком или миксером содержимое емкости до однородного состояния. Затем в просеянную муку (230-250 граммов) добавляем разрыхлитель и смешиваем с яйцами.

Также мама Валерии предлагает добавить немного сметаны или сливочного масла для густоты теста.

«По многочисленным просьбам подписчиков мамуля поделилась своим рецептом приготовления пирога с капустой и рыбой на скорую руку», — заявила певица.

Что касается начинки пирога, тут понадобится луковица. Ее Галина Перфилова обжаривает до золотистой корочки вместе с нашинкованной капустой и рубленной рыбой лососевых сортов.

Затем Галина Николаевна выкладывает в форму для выпекания тонкий слой теста, а сверху много начинки. В конце родительница певицы заливает оставшимся жидким тестом и отправляет блюдо в духовку.

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