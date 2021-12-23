Простые ингредиенты: творожно-тыквенная запеканка по рецепту Наталии Антоновой

Актриса Наталия Антонова любит баловать домочадцев самыми разными блюдами собственного приготовления. Сладости и супы, мясные закуски и пироги – в арсенале звезды десятки рецептов, которыми она делится со своим фанатами в инстаграме.

На этот раз Антонова приготовила творожно-тыквенную запеканку.

Ингредиенты: тыква очищенная — 500 г, крахмал (любой) — 2 ст.л., сахар — 50 г, яйцо — 2 шт., творог — 500 г, сахар — 50 г, яйцо — 2 шт.

Способ приготовления: очистить тыкву от кожуры и семян, порезать кубиками мякоть, загрузить в сотейник, залить водой и поставить вариться примерно на 20 минут. Мягкие кусочки тыквы выложить в миску и перебить блендером до состояния однородного пюре. Дать остыть. В миску к охлажденному пюре взбить яйца, добавить сахар, засыпать крахмал. Перебить эти ингредиенты блендером до получения однородной смеси. Тыквенный слой готов.

В другую миску выложить творог, взбить яйца, добавить крахмал и сахар. Ингредиенты перебить блендером до получения однородной смеси. Творожный слой готов.

Дно разъемной формы для выпекания застелить пищевым пергаментом, смазать его поверхность тонким слоем растительного масла, воспользовавшись кондитерской кисточкой.

Приступить к сборке запеканки: сначала на середину формы выложить две столовые ложки творожного слоя, затем сверху выложить две столовые ложки тыквенного слоя, не тревожа первый слой. Так, чередуя тыквенный и творожный слои, выложить обе смеси до полного расхода.

Заполненную таким образом форму поставить запекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 45 -50 минут.

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